La leyenda de la NHRA, John Force, fue hospitalizado tras una explosión de motor durante una carrera

Este domingo, la leyenda de la Asociación Nacional de Hot Rod (NHRA), John Force, sufrió un accidente durante una carrera de resistencia en Virginia Motorsports Park que lo obligó a ser trasladado de emergencia al hospital.

El accidente ocurrió durante la primera ronda de eliminaciones de Funny Car en los PlayNHRA Virginia Nationals. Force estaba conduciendo su Funny Car por la pista, cuando el motor explotó cerca de la línea de meta. La explosión causó que el vehículo de Force lo impulsara a través de la pista e hiciera que chocara violentamente contra la pared de protección, haciendo que rebotara, cruzara una vez más la línea y chocara contra el otro muro de guardia antes de detenerse por completo.

Just now seeing John Force's crash. One of the biggest of his career. He was alert and NHRA says he's at hospital for further evaluation. Not as bad as his Dallas crash of '07, but super scary. He was 58 then. He's 75 now. Get well, champ. pic.twitter.com/1gwZN4jb52

— Ryan McGee (@ESPNMcGee) June 23, 2024