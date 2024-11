Trump mete en cintura a los aliados de la OTAN: los ministros de Defensa europeos dicen que se debe invertir más en equipamiento militar

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 25 de noviembre, 2024

Donald Trump aún no asumió el cargo y los países más grandes de la OTAN ya están entrando en cintura, señalando que están dispuestos a invertir más dinero en equipamiento militar y aumentar el presupuesto del PIB destinado a la Defensa.

Según un reporte de Politico, los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido se reunieron este lunes en Berlín donde, sin mencionar directamente a Trump, hablaron sobre la cantidad de dinero que debería destinar los países europeos en Defensa. También explicaron que el objetivo no es simplemente gastar más, sino hacerlo mejor.

“Independientemente de que el presupuesto [de Defensa] suba al 2, 2,5 o 3 por ciento, tenemos que cerrar las brechas de capacidades, esto es lo más importante”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius tras recibir en Berlín a sus homólogos de Francia, Italia, Polonia y Reino Unido.

Luego, se refirió específicamente a los requisitos de capacidad de la OTAN, afirmando que para cumplir con ello se necesitará un aumento del gasto del PIB: “Probablemente hablaremos de más del 2%, todo el mundo lo sabe”, afirmó.

La reunión entre los ministros se produce luego de que Trump se reuniera días atrás con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

Dicho encuentro fue crucial para la OTAN y sus Estados miembros, ya que Trump ha sido, durante mucho tiempo, un escéptico de la alianza que ha cuestionado que muchos de los países no paguen una parte justa para participar de la organización y garantizar la defensa mutua entre aliados. Las palabras de los ministros de Defensa el lunes fueron en sintonía para complacer el pedido del presidente electo estadounidense, que en campaña prometió que, bajo su guardia, EEUU no protegerá a los países europeos que no gasten lo suficiente en materia de Defensa.

De acuerdo con el reporte de Politico, Francia y Alemania alcanzaron este año el objetivo de gasto de la OTAN de al menos un 2% del PIB, pero Italia, uno de los países europeos más importantes, sigue sin alcanzarlo.

Por su parte, Reino Unido superó el umbral del 2% y Polonia, con un 4.1% del PIB invertido en Defensa, es el país de la OTAN que más gasta. Trump piensa que los países, al menos, deben llegar al 3% de gasto.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, también dejó un recado para los países europeos: “Europa tendrá que actuar cada vez más coordinada con objetivos globales para ser un buen socio de Estados Unidos”.

Según Politico, un alto funcionario de la OTAN afirmó que hay un consenso en torno a la necesidad de elevar el objetivo del 2% y que es probable que el nuevo listón sea del 3%, algo que podría mejorar la percepción de Trump sobre la alianza de militar más importante del mundo.