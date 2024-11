Verstappen gana su cuarto título mundial de F1 en Las Vegas

Publicado por Israel Duro Verificado por 24 de noviembre, 2024

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se proclamó campeón del mundo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas. A pesar de que la victoria de la prueba fue para el británico George Russell (Williams), que se mostró intratable, el piloto holandés aseguró matemáticamente, a falta de dos carreras, su cuarto título consecutivo al quedar un puesto por delante (quinto) de su único rival por la corona, Lando Norris (McLaren), que finalizó sexto.

Tras este resultado, Verstappen tiene 63 puntos de ventaja sobre Norris y ya no puede ser alcanzado en la cima de la clasificación. "Dios mío, qué temporada. Cuatro veces, gracias chicos", dijo un radiante Verstappen a su equipo por la radio, según recoge AFP. "Fue un poco más difícil que el año pasado, pero salimos adelante".

Verstappen iguala a Vettel y a Prost y puede ir a por Fangio, Hamilton y Schumacher

El neerlandés es el sexto piloto en la historia en lograr al menos cuatro campeonatos. Por el momento está igualado con el alemán Sebastian Vettel y el francés Alain Prost, ambos también tetracampeones. Con sólo 27 años, el insaciable Mad Max tiene tiempo por delante para intentar igualar los cinco campeonatos del mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio y lanzarse al asalto del récord de siete que comparten el británico Lewis Hamilton y el mítico alemán Michael Schumacher.

El español Carlos Sainz consiguió subir al podio tras finalizar en el tercer lugar. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez téminó décimo y el argentino Franco Colapinto consiguió el decimocuarto tras arrancar desde el 'pit lane' por las enormes reparaciones que necesitó su auto tras el fuerte accidente de la clasificación.

Doblete de Mercedes, Verstappen y Hamilton en lo más alto del podio

La carrera estuvo controlada desde el principio por George Russell, que firmó una gran salida desde la pole position hasta celebrar su segunda victoria de la temporada. El británico aprovechó la adaptación de los Mercedes a un trazado que recibió críticas por la falta de agarre.

La remontada del día fue protagonizada por el veterano Lewis Hamilton, que consiguió el segundo cajón del podio a pesar de arrancar desde la décima posición. Un actuación que certificó el mejor fin de semana de la temporada para Mercedes.

Demasiado Verstappen para Norris

Ante el dominio incontestable de Russell, el foco de atención se pudo concentrar en la pugna entre Verstappen y Norris, que necesitaba terminar por delante del neerlandés, o no ceder más de dos puntos, para mantener vivas sus aspiraciones de cara a los dos últimos Grandes Premios de diciembre (Qatar y Abu Dabi).

Norris llegó a estar por delante pero se descolgó antes de la vuelta 30 de 50, permitiendo que Verstappen se centrara en evitar su adelantamiento mientras rodaba hacia el título bajo las luces de la famosa avenida de los casinos y el recinto futurista The Sphere.

El piloto de Red Bull venía de romper en Brasil una racha de diez carreras sin victorias que había permitido soñar a Norris con derribar la dictadura que ejerce el neerlandés desde 2021. "Si hubiéramos tenido un auto mejor al principio del año, habríamos estado luchando con él mucho más, y habría estado bajo presión mucho más de lo que nunca ha estado", lamentó Norris, quien, no obstante, no dudó en felicitar al campeón: "No ha tenido casi ninguna mala carrera en todo el año. Simplemente ha manejado como lo hace siempre Max, que es de forma perfecta".

Stallone, Paris Hilton y Noah Lines, entre el público

Rostros conocidos acudieron a presenciar la carrera, incluidos Sylvester Stallone, Paris Hilton y la estrella del atletismo estadounidense Noah Lyles, una colección menos luminosa que la que presenció la carrera del año pasado, cuando la Fórmula 1 hizo su regreso a Las Vegas tras cuatro décadas de ausencia.