Shohei Ohtani y Aaron Judge, MVP de las Grandes Ligas

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 22 de noviembre, 2024

Shohei Ohtani es el nuevo Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional. La estrella de los Dodgers de Los Angeles, franquicia con la que se ha coronado como campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) esta temporada, recibió su tercera distinción después de que el panel de periodistas que otorgan el premio le votaran de manera unánime.

"Después de registrar la mejor temporada ofensiva de su carrera, que lo vio convertirse en el primer jugador en alcanzar el club 50-50, Ohtani ganó el jueves el tercer premio al Jugador Más Valioso de su carrera de la BBWAA, convirtiéndose en el primer bateador designado a tiempo completo en lograr la hazaña", informó la MLB en un comunicado.

"No habría podido recibir este premio si no fuera por mis compañeros de equipo", dijo Ohtani nada más conocer la noticia. "Obviamente, no voy a la temporada tratando de esforzarme para obtener el premio MVP. El objetivo final desde el principio era ganar una Serie Mundial, lo cual pudimos lograr".

Con este galardón, el japonés se convierte en el segundo jugador en ser nombrado MVP tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional -el primero fue Frank Robinson-. Con los Angels de Los Angeles lo recibió en los años 2021 y 2023.

Ohtani recordará con cariño este año. Además de ganar la Serie Mundial y el MVP de la Liga Nacional, se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar 50 jonrones y 50 robos en una temporada de la MLB.

Aaron Judge, MVP de la Liga Americana

La Serie Mundial enfrentó a dos de los mejores jugadores del momento: Ohtani y Aaron Judge. Y ambos han sido igualmente recompensados. Igual que el japonés recibió el premio de su liga, la estrella de los Yankees de New York fue galardonado con el MVP de la Liga Americana.

Y como en el caso de Ohtani, el panel votó de forma unánime premiar a Judge, quien suma su segundo MVP de la Liga Americana tras el logrado en 2022.

"Agradezco todos los votos, todo el apoyo. Sinceramente, no estaría en esta posición sin mis compañeros, sin todos los entrenadores que hemos tenido este año. Es una bendición. Tengo que dar gracias a Dios todos los días por esta oportunidad de estar aquí, de llevar rayas y de hacerlo en Nueva York", señaló Judge.