Nadal ya es una leyenda: "Las gracias las tengo que dar yo"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 20 de noviembre, 2024

El 29 de abril de 2002, una promesa del tenis llamada Rafa Nadal hacía su debut profesional en el circuito ATP en el torneo de Mallorca, isla que le vio nacer. Aquel adolescente, de 15 años y proveniente de una familia de deportistas -su tío Miguel Ángel fue futbolista del FC Barcelona, entre otros equipos- comenzaba una trayectoria que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Una historia que concluyó 22 años después, el 19 de noviembre de 2024, cuando el tenista español dejó de estar en activo para pasar a ser una leyenda no solo del tenis, sino del deporte mundial.

Este martes, Nadal se despidió oficialmente del tenis profesional en Málaga (España) al disputar su último partido, aunque el cierre que no fue el esperado. Cayó frente al neerlandés Botic van de Zandschulp en dos sets (4-6 y 4-6) en la Copa Davis y el combinado nacional español resultó eliminado.

Los congregados en el estadio sabían que estaban ante una imagen que quedará en los libros de la historia del tenis y no iban a lamentar la eliminación de España del torneo. Se pusieron en pie para ovacionar a la nueva leyenda del tenis, quien, entre lágrimas de emoción, dedicó un caluroso agradecimiento a todos los que le han apoyado durante su carrera.

"Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente. Es difícil empezar. Gracias al público. Sinceramente, han sido 20 años de carrera en los que me habéis llevado en volandas siempre. En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto. En los malos, a seguir peleando. España, todo el mundo en general, me he sentido muy afortunado por recibir tanto cariño, y especialmente aquí en España", comenzó de este modo su discurso Nadal.

"La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un punto en el que no quiere jugar más a tenis. Me siento un privilegiado, he hecho de un hobby mi carrera y más larga de lo que he imaginado. Gracias a la vida y a todos los que me habéis acompañado. Familia, equipo, amigos, no es un día para personalizar porque me voy a olvidar de gente, habéis sido una parte inolvidable de mi día a día en todos estos años, soy una persona que cree en la continuidad y mantener las personas que te quieren, es lo que he intentado, hacer pocos cambios, y eso me ha llevado a tener una relación personal que va mucho más allá de mi carrera profesional. Mil gracias, sin vosotros no habría sido posible, lo digo de corazón", añadió.

El tenis y el deporte se rinde a Nadal

Numerosas leyendas del tenis en general han mandado sus mensajes de felicitaciones a Nadal por su trayectoria y palabras de cariño por el duro momento que supone para un deportista la retirada. Los más especiales han sido los de Roger Federer y Novak Djokovic, con quienes ha compartido una era difícilmente de volver a ver sobre las pistas y con quienes ha protagonizado una de las rivalidades deportivas más sanas de todos los tiempos. Otros han sido grandes rivales, como el británico Andy Murray, su compatriota David Ferrer o el argentino Juan Martín del Potro.

También desde el cuadro femenino, emblemas como Billie Jean King, Martina Navratilova o Serena Williams han querido homenajear a Nadal. Igual que algunos tenistas en activo -como Carlos Alcaraz- e, incluso, desde el propio circuito de la ATP y desde la dirección de torneos como Roland Garros, el campeonato que tantas y tantas veces ganó el tenista español.

La trayectoria de Nadal: 22 Grand Slams, 36 ATP Masters 1000, lesiones...

Pocos tenistas y deportistas en general pueden decir que sus vitrinas reluzcan tanto como la de Nadal. Porque tiene una colección envidiable, repleta de trofeos y medallas obtenidos a base de lucha y sacrificio que le hacen digno de ser uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Desde que ganó su primer título en el ATP Tour 250 de Sopot (Polonia) y la primera de las cinco Copas Davis que ha logrado, Nadal ha ido ampliando el espacio de su galería año tras año para ir haciendo hueco a los 92 títulos ATP y medallas olímpicas que ha ido ganando a lo largo de su trayectoria.

Pero si hay un torneo en el que ha destacado el tenista español es Roland Garros. Nadie en la historia del tenis, hasta el momento, ha conseguido subirse a lo más alto del podio parisino. Y parece improbable que alguien consiga destronarlo. Nadal ha disputado la final de Roland Garros en 14 ocasiones y, en las 14, ha triunfado, ganándose, a pulso, el apodo del rey de la tierra batida.

Su desempeño en los otros tres Grand Slam tampoco se queda corto: dos Wimbledon (2008 y 2010), cuatro Abierto de Estados Unidos (2010, 2013, 2017 y 2019) y dos Abierto de Australia (2009 y 2022). Además, se hizo con el oro en el cuadro masculino individual de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se subió a lo alto del podio en el cuadro masculino de dobles, junto con su compatriota Marc López.

Con el equipo nacional español, ganó cinco Copa Davis, en los años 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019, en los que derrotó a Estados Unidos; Argentina; República Checa; nuevamente, Argentina; y Canadá, respectivamente.

Si algo ha servido de impedimento para que ampliase su legendaria carrera han sido las lesiones, principales causantes de haber tenido que decir adiós al tenis profesional. Unas lesiones que han afectado, prácticamente, a todas las partes de su cuerpo: rodillas, abdomen, hombros, espalda, caderas.

Una vez retirado, Nadal seguirá ligado al tenis. Cuenta con varias academias para formar a tenistas en la isla de Mallorca, en Kuwait y en Arabia Saudí, país del que es embajador de su tenis.