Jannik Sinner completa su mejor año con la Copa Masters

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 18 de noviembre, 2024

El tenista italiano Jannik Sinner cerró de la mejor manera posible su mejor temporada al conquistar su primera Copa Masters tras derrotar en la final al estadounidense Taylor Fritz en dos sets (6-4 y 6-4) ante su público.

"Esto es increíble. Es mi primer título en Italia y eso significa mucho para mí. Es algo muy especial. Para conseguirlo, simplemente me centré en estudiar qué funcionaría mejor con cada contrincante e intenté hacer mi mejor tenis. Esa ha sido la clave. He hecho un torneo de muy alto nivel, creo que por momentos no podría haber jugado mejor, así que estoy muy feliz", dijo Sinner nada más terminar el duelo.

Sinner, número uno del ranking ATP, completó el torneo entero sin perder ni un solo set.

En la pasada temporada, el tenista italiano se quedó a un paso de ganar la Copa Masters, pero cayó en la final frente a Novak Djokovic: "Respecto a la final del año pasado, intenté hacerlo mejor que entonces. Estoy muy satisfecho por haber resistido la presión y poder compartir esto con el público italiano".

Con este título, Sinner termina el año manteniéndose en lo más alto de la clasificación. Una campaña en la que conquistó sus dos primeros Grand Slam (US Open y Abierto de Australia), además de tres ATP Masters 1000.