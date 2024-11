Lindsey Vonn regresa al esquí profesional

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 14 de noviembre, 2024

Tres medallas olímpicas (una de oro y dos de bronce), dos Campeonatos del Mundo, cuatro Copas del Mundo... Lindsey Vonn regresa al esquí alpino profesional después de que, hace algo más de cinco años, anunciase su retirada.

Su decisión de volver a las pistas viene tras someterse a una cirugía de reconstrucción de la rodilla derecha, de la cual se ha recuperado correctamente, algo que ha animado a Vonn, de 40 años, a ponerse los esquís de nuevo.

"Intento no adelantarme demasiado, porque tengo que pasar por muchos obstáculos. Obviamente, no estaría haciendo esto si no esperara competir. Tengo aspiraciones. Me encanta ir rápido. ¿Cómo de rápido puedo ir? No lo sé. Pero no voy a ponerme en situación de fracasar. Mi objetivo es disfrutar de esto, y ojalá ese camino me lleve a las carreras de la Copa del Mundo. No volvería al equipo de esquí de Estados Unidos si no tuviera intenciones", dijo la esquiadora en declaraciones recogidas por The New York Times.

De hecho, Vonn ya ha publicado algún video esquiando.

En sus casi dos décadas en el deporte de alta competición, además de los títulos que obtuvo, Vonn sumó un total de 82 victorias, siendo, durante mucho tiempo, la esquiadora con más triunfos, hasta que Mikaela Shiffrin le arrebató el récord en enero de 2023.