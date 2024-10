Kevin Durant, octavo jugador en superar los 29.000 puntos

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 28 de octubre, 2024

LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain... y Kevin Durant. La estrella de los Phoenix Suns se convirtió en el octavo jugador de la historia de la NBA en superar la barrera de los 29.000 puntos.

Durant rebasó esta simbólica cifra el fin de semana con los 31 puntos que anotó frente a los Dallas Mavericks. Un partido que acabaron ganando los Suns por 114-102.

"Tengo que darle crédito a la gente que me ha ayudado desde que era un niño: compañeros de equipo que me pasaron el balón o que me hicieron bloqueos, entrenadores que diseñaron jugadas para mí", señaló Durant tras el partido.

Desde que debutó en la 2007-2008 con la camiseta de los desaparecidos Seattle SuperSonics, el número 35 de los Suns ha promediado más de 20 puntos en cada temporada regular, alcanzando su récord personal en la 2013-2014 con los Oklahoma City Thunder.

En los playoffs no ha caído de los 25 puntos por partido, firmando su mejor registro en la 2020-2021 con los Brooklyn Nets.