Muere el actor de 'Baywatch' Michael Newman a los 68 años

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 22 de octubre, 2024

Michael Newman, actor de Baywatch murió a los 68 años. La información fue confirmada por Matthew Felker, amigo cercano de Newman y director de la reciente serie documental de Hulu After Baywatch: Moment in the Sun en su cuenta de Instagram.

“Perdí a mi amigo. Un héroe. Mi héroe. Gracias por llegar a mi vida Newmie. Incluso si fue un momento breve”, escribió Felker en una publicación que acompañó con un video.

Newman falleció el domingo debido a problemas cardíacos y estaba rodeado de familiares y amigos. Desde el año 2006 tenía parkinson.

Felker recordó que conoció a Newman hace 5 años en las etapas iniciales de la serie sobre Baywatch.

“Después de 5 años siguiendo su vida y convirtiéndose en amigos muy cercanos, Mike pudo ver la serie dar frutos”, explicó.

Newman, según NBC News, colaboró durante años recaudando fondos con la Fundación Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el parkinson.

Newman nació en Los Ángeles. Llegó a la fama en los años 90 por su participación en Baywatch. Fue el único miembro del elenco con experiencia real como socorrista.

Durante el transcurso de la serie (1989-2001), apareció en 150 episodios: solo es superado por David Hasselhoff.