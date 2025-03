Nueva Jersey: varios hospitales piden a padres que definan el género o la orientación sexual de los bebés

Publicado por Alejandro Baños 18 de marzo, 2025

Varios hospitales de Nueva Jersey están consultando a los padres a través de un formulario por el género y los pronombres con los que identifican a los recién nacidos, además de por su orientación sexual.

A través de las redes sociales, la senadora estatal Holly Schepisi (Partido Republicano) reveló el documento clínico, donde se pueden ver diferentes preguntas relativas al género y la orientación sexual de los bebés que han de responder los padres.

"¿Cuál es el género asignado a su bebé al nacer?", puede observarse en el formulario. Una pregunta que cuenta con tres respuestas diferentes: "masculino", "femenino" y "prefiero no responder".

En la siguiente, los padres tienen que poner el género por el que identifican a su hijo. Las respuestas son "femenino", "masculino", "transgénero a mujer", "transgénero a hombre", "gender queer" y "descríbalo usted mismo".

Por último, los padres tienen que contestar con "lesbiana o gay", "heterosexual", "bisexual", "no estoy seguro" o "descríbalo usted mismo" a la pregunta sobre la orientación sexual del recién nacido.

Según informó el New York Post, este formulario lo elaboró Inspira Health, una organización no gubernamental que opera en cuatro hospitales, en dos centros oncológicos y en ocho centros de salud.

Las críticas no tardaron en llegar. La propia Schepisi calificó el formulario de "sinsentido": "Como madre, sé que estás agotada después de dar a luz, con un recién nacido que llora y tratando de averiguar cómo alimentarlo. Que te den ese tipo de formulario en medio de todo eso no tiene ningún valor médico; no tiene sentido".

También opinaron diferentes pacientes. Por ejemplo, Carsen Rodgers, una embarazada de Nueva Jersey, dijo que es "una locura" que se formulen este tipo de preguntas. Igual que Sandy Anello, quien también está cerca de dar a luz: "Ese formulario es una locura, y cualquiera que dictamine la orientación sexual de un bebé probablemente tenga intenciones ocultas. Si me pidieran que lo llenara, lo rompería delante de ellos".