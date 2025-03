Muere Angie Stone, cantante de R&B, en un accidente de tránsito

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 2 de marzo, 2025

La cantante de R&B Angie Stone, conocida por su éxito Wish I Didn't Miss You e integrante del grupo de hip hop The Sequence, murió a los 63 tras sufrir un accidente de tráfico.

Stone regresaba a Atlanta (Georgia) -donde vivía con sus hijos- desde Alabama cuando volcó con su vehículo en la carretera y fue embestido por un camión de gran tonelaje, según detalló Walter Millsap III, productor musical y mánager de la artista.

Millsap III confirmó a Associated Press que el resto de los pasajeros que viajaban en el mismo vehículo que Stone sobrevivieron en el accidente.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de Stone y fue declarada muerta en el acto.

Stone fue nominada entres ocasiones a los Grammy.