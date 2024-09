ICE arresta a 153 inmigrantes por cometer delitos sexuales en Maryland durante 2024

En una operación sin precedentes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el arresto de 153 delincuentes sexuales, que no son ciudadanos estadounidenses, en el estado de Maryland en lo que va del año 2024.

ICE, en su comunicado oficial, destacó la magnitud de la operación y la gravedad de los crímenes cometidos por los detenidos. Según las autoridades, estos delincuentes no sólo representan una amenaza para las comunidades locales, sino que, en muchos casos, habían logrado evadir la justicia durante años. Muchos de ellos, entraron ilegalmente al país, otros ingresaron de forma legal, pero violaron leyes migratorias.

Los 153 individuos arrestados ahora enfrentan un proceso legal que podría culminar en su deportación. Sin embargo, el proceso no siempre es inmediato ni sencillo. En muchos casos, los individuos detenidos tienen la posibilidad de apelar su deportación, y algunos podrían enfrentar largas batallas legales antes de que se tomen decisiones definitivas sobre su estatus. Mientras tanto, las agencias de inmigración seguirán monitoreando de cerca cada caso.

Según el comunicado de ICE, el proceso es el siguiente:

​Las tres direcciones operativas de Inmigración y Control de Aduanas, Operaciones de Cumplimiento y Remoción, es la principal autoridad federal de aplicación de la ley a cargo de la aplicación de la ley nacional. La misión de ERO es proteger la patria a través del arresto y la deportación de aquellos que socavan la seguridad de las comunidades estadounidenses y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, y sus principales áreas de enfoque son las operaciones de aplicación del interior, la gestión de las poblaciones detenidas y no detenidas de la agencia y la repatriación de los no ciudadanos que han recibido órdenes finales de deportación.

​Los detenidos son herramientas críticas de seguridad pública porque centran los recursos de aplicación de la ley en no ciudadanos removibles que han sido arrestados por actividad criminal. Los detenidos aumentan la seguridad de todas las partes involucradas (personal de ERO, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no ciudadanos removibles y el público) al permitir que se arreste en un entorno de custodia seguro y controlado en lugar de en libertad dentro de la comunidad. Debido a que los detenidos resultan en el traslado directo de un no ciudadano de la custodia estatal o local a la custodia de ERO, también minimizan la posibilidad de que vuelva a cometer el delito. Además, los detenidos conservan los escasos recursos gubernamentales al permitir que ERO detenga directamente a los no ciudadanos delincuentes en lugar de gastar recursos en localizar a estas personas en libertad.