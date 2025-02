La FCC publicó la transcripción completa de la entrevista de Kamala Harris en “60 Minutos” y se reaviva la demanda de Trump

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 8 de febrero, 2025

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) puso a la exvicepresidenta demócrata, Kamala Harris, contra las cuerdas al publicar el video completo y la transcripción de la entrevista que la figura demócrata concedió a la cadena CBS en su famoso programa 60 Minutos.

Tras la publicación del material, se desató el cuestionamiento sobre las decisiones de edición de la cadena CBS y se amplió la demanda millonaria que Donald Trump realizó en octubre del 2024 contra la cadena alegando que la entrevista con Harris, que en aquel momento era candidata presidencial, fue manipulada para darle una imagen positiva y constituyó una “interferencia electoral”.

La demanda ahora incluye a Paramount Global, empresa matriz de CBS y en cuyo servicio de streaming Paramount+ se emitió la entrevista. Los abogados de Trump modificaron su demanda para incluir múltiples extractos de la transcripción sin editar apuntando a que la edición de la entrevista fue realizada con los fines de ayudar a la candidata demócrata.

Según detalla el New York Post, la demanda de Trump señala que "una vez que los demandados publicaron finalmente la versión no editada de la entrevista, se hizo evidente que habían incurrido en una grave distorsión de la emisión y manipulado no sólo la respuesta de Harris sobre el primer ministro Netanyahu, sino la entrevista en su totalidad".

El director de la FCC, Brendan Carr, señaló en un comunicado que se abrirá un expediente al respecto “dado el valor de la transparencia y el interés demostrado en este asunto en curso de la FCC. La FCC ha determinado que se serviría al interés público poniendo a disposición la transcripción y el vídeo y abriendo un expediente para recabar comentarios sobre las cuestiones planteadas (...)”.

Y continuó: “hemos llegado a la conclusión de que el establecimiento de este expediente permitiría, en este caso, una participación pública más amplia y, por tanto, serviría al interés público”.

Por su parte, el presidente Trump, en su cuenta de Truth Social, este jueves apuntó contra la CBS y el programa 60 Minutos y acusó a la cadena no sólo de defraudar al público, sino también de intentar cambiar las elecciones al sustituir respuestas en la entrevista. El mandatario republicano indicó que la CBS debería perder su licencia y que todos los tramposos del programa 60 Minutos deberían ser expulsados.

El republicano finalizó su posteo diciendo que vendrán muchas más preguntas y que este será el mayor escándalo de la historia de la radiodifusión.

Por su parte, la cadena informativa señaló que habían editado la entrevista con Harris por cuestiones de tiempo y espacio. En su página oficial, la CBS declaró que “al informar sobre las noticias, los periodistas editan regularmente las entrevistas, por cuestiones de tiempo, espacio o claridad”.

Una entrevista, diferentes versiones



De acuerdo a la transcripción completa de la entrevista, ante la pregunta del entrevistador Bill Whitaker sobre qué podría hacer Estados Unidos para impedir que la guerra se descontrole, la demócrata concedió una respuesta enredada de 140 palabras.

Harris contestó: “bueno, empecemos por el 7 de octubre. Porque, obviamente, lo que hagamos ahora debe estar en el contexto de lo que ha sucedido. Y como reflexiono sobre hace un año, y que 1.200 personas fueron masacradas, jóvenes en un festival, en un festival de música, 250 rehenes fueron tomados, incluidos estadounidenses, mujeres fueron brutalmente violadas”.

Y continuó: “y como dije entonces, mantengo que Israel tiene derecho a defenderse. Nosotros lo haríamos. Y cómo lo haga es importante. Y a medida que avanzamos hacia lo que hemos visto en las semanas y meses siguientes, demasiados palestinos inocentes han sido asesinados. Y lo sabemos, y creo que la mayoría está de acuerdo, esta guerra tiene que terminar. Y ese tiene que ser nuestro imperativo número uno, y ese ha sido nuestro imperativo número uno. ¿Cómo podemos conseguir que esta guerra termine?”.

Sin embargo, la versión que se emitió mostró una respuesta sucinta, de apenas 56 palabras: “bueno, empecemos por el 7 de octubre. Mil doscientas personas fueron masacradas, 250 rehenes fueron tomados, incluyendo americanos. Las mujeres fueron brutalmente violadas. Y como dije entonces, mantengo que Israel tiene derecho a defenderse. Lo tendríamos. Y cómo lo haga importa. Han muerto demasiados palestinos inocentes. Esta guerra tiene que terminar”.

Otra pregunta sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que parece “trazar su propio rumbo”, el periodista le preguntó “¿No tiene Estados Unidos influencia sobre el primer ministro Netanyahu?” A lo que la demócrata en la transcripción respondió:

“Bueno, empecemos por esto. A este respecto, la ayuda que hemos prestado a Israel le ha permitido defenderse de 200 misiles balísticos que pretendían atacar a los israelíes y al pueblo de Israel. Y creo que ese es el ejemplo más reciente de por qué es importante lo que hacemos para contribuir a su defensa en torno a la ayuda militar. Y cuando pensamos en la amenaza que suponen Hamás y Hezbolá para Irán, creo que es sin duda nuestro imperativo hacer lo que podamos para que Israel pueda defenderse de ese tipo de ataques”.

Y añadió “el trabajo diplomático que realizamos con los dirigentes israelíes consiste en dejar claros nuestros principios, que incluyen la necesidad de ayuda humanitaria, la necesidad de que esta guerra termine, la necesidad de llegar a un acuerdo que libere a los rehenes y establezca un alto el fuego. Y no vamos a dejar de presionar a Israel y a la región, incluso con otros líderes de la región, incluidos los líderes árabes”.

Sin embargo, la respuesta de Harris que se emitió televisivamente se redujo a sólo 20 palabras: “el trabajo que hacemos diplomáticamente con los dirigentes de Israel es una búsqueda continua en torno a dejar claros nuestros principios”.

Además, cuando el periodista le indica que Netanyahu ha rechazado casi todas las peticiones de la Administración Biden-Harris, la respuesta de la demócrata en la emisión fue: “no vamos a dejar de perseguir lo que sea necesario para que Estados Unidos tenga claro cuál es nuestra posición sobre la necesidad de que esta guerra termine.

Mientras que en la versión no editada, Harris dice: “bueno, Bill, el trabajo que hemos hecho ha dado lugar a una serie de movimientos en esa región por parte de Israel que fueron en gran medida impulsados por, o resultado de muchas cosas, incluyendo nuestra defensa de lo que tiene que suceder en la región. Y no vamos a dejar de hacerlo. No vamos a dejar de hacer lo necesario para que Estados Unidos tenga claro cuál es nuestra postura sobre la necesidad de que esta guerra termine”.