Trump considera eliminar vacunas si una revisión exhaustiva liderada por RFK Jr. demuestra que no son seguras

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 12 de diciembre, 2024

El presidente electo Donald Trump declaró este jueves que podría considerar eliminar ciertas vacunas del mercado si los resultados de una revisión dirigida por Robert F. Kennedy Jr. concluyen que no son seguras.

En una entrevista con Time, Trump expresó su confianza en Kennedy, a quien nominó para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y aseguró que escuchará atentamente sus opiniones sobre temas de alimentación y salud. “Voy a escuchar a Bobby, con quien me llevo muy bien y al que respeto mucho”, comentó Trump. “No creo que vaya a ser muy polémico al final”, agregó, sugiriendo que podría tomar decisiones sobre las vacunas que considere peligrosas o innecesarias, basándose en la evidencia disponible.

Los comentarios surgen en un momento en que Kennedy se encuentra bajo un intenso escrutinio que determinará si el Senado lo confirma o no para liderar el HHS. La postura de Kennedy sobre las vacunas ha sido uno de los temas más delicados en su proceso de confirmación. De hecho, 77 premios Nobel firmaron una carta pidiendo al Senado que no lo apruebe para el cargo. Sin embargo, en el pasado Kennedy aseguró que no impondría restricciones a las vacunas para que sean seguras y eficaces.

"Si las vacunas funcionan para alguien, no se las voy a quitar", declaró Kennedy, subrayando que las personas deberían tener la libertad de elegir basándose en “la mejor información disponible”. "Por eso, me aseguraré de que haya estudios científicos de seguridad y eficacia disponibles, y que la gente pueda hacer evaluaciones individuales sobre si ese producto será bueno para ellos", agregó.