USAID envió más de 18.000 millones de dólares a Estados islámicos terroristas

"Es realmente, realmente un día triste en Estados Unidos", declaró la representante Ilhan Omar en un mitin demócrata fuera de la sede de USAID en protesta por la reconstrucción de la agencia de ayuda por parte del presidente Donald Trump.

No era un día triste para Estados Unidos, pero sí para Somalia.

En los últimos dos años, USAID había canalizado 2.300 millones de dólares en "ayuda humanitaria" al país natal de Omar. El año pasado informó de una solicitud de 1.600 millones de dólares en ayuda, e incluso con la administración Biden a punto de salir por la puerta envió 29 millones de dólares adicionales en diciembre de 2024.

El apoyo de USAID a Somalia se había duplicado bajo la administración Biden, y con 3.300 millones de dólares de USAID asignados en los últimos cinco años, el final del tren de la salsa de USAID para el Estado terrorista islámico debe haber sido un golpe doloroso para Omar, que es muy cercano al régimen somalí. El ex primer ministro somalí Hassan Khaire habría celebrado que "el interés de Ilhan no es el de Ilhan, no es el interés de Minnesota, ni es el interés del pueblo estadounidense, el interés de Ilhan es el del pueblo somalí y de Somalia."

Se desconoce si alguno de los miembros del clan Majerteen de Omar se benefició de los miles de millones de dinero estadounidense, pero teniendo en cuenta la prominencia del clan en la política somalí, es probable que así sea.

Somalia, junto con otras entidades terroristas islámicas, incluidos los talibanes en Afganistán, los houthis en Yemen y Hamás en Gaza, se encontraban entre los principales beneficiarios del efectivo de la USAID.

USAID se jactó de haber enviado 2.100 millones de dólares a Gaza y Cisjordania desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sólo en 2024 se programaron 917 millones de dólares para las zonas terroristas que ocupan Israel.

USAID proporcionó más de 3.700 millones de dólares a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder, con 832 millones sólo en el año fiscal anterior. El dinero era tan irresponsable que USAID se negó a cooperar con el organismo de control de la guerra afgana del gobierno estadounidense que rastreaba el dinero destinado a los terroristas.

Incluso mientras Estados Unidos estaba en guerra con los hutíes, el grupo terrorista islámico respaldado por Irán que disparaba contra buques de la Armada estadounidense, USAID siguió dirigiendo miles de millones de dólares a Yemen.

En 2024, USAID anunció una solicitud de ayuda de 2.700 millones de dólares para Yemen y asignó 753 millones de dólares. En los últimos cinco años, USAID proporcionó una ayuda estimada en 3.400 millones de dólares a un Estado terrorista enemigo.

Otros Estados terroristas islámicos que han recurrido en gran medida a la USAID son Pakistán, que albergó a Osama bin Laden pero se benefició de 600 millones de dólares en los últimos cinco años. Mientras algunos pueblos y ciudades estadounidenses carecían de agua potable, la USAID trabajó para construir plantas para la población mayoritariamente musulmana de Pakistán, incluso mientras se dedicaba a perseguir a los cristianos.

USAID gastó más de 700 millones de dólares en Iraq durante los últimos cinco años, a pesar de que el país está gobernado desde hace tiempo por títeres iraníes cuyas milicias han disparado contra soldados estadounidenses.

USAID destinó 3.400 millones de dólares a Siria en los últimos cinco años, incluso cuando el país estaba atrapado en una guerra civil entre islamistas chiíes alineados con Irán e islamistas suníes alineados con Al Qaeda.

USAID asignó 1.100 millones de dólares a Líbano, incluso cuando el país estaba dirigido por Hezbolá.

Mientras la USAID es incapaz de funcionar en Irán, entre Yemen, Líbano, Siria e Irak, se enviaron más de 8.000 millones de dólares a regímenes títeres iraníes, incluso sin contar el dinero gastado en Gaza.

En total, USAID gastó unos 18.500 millones de dólares en Estados de terror islámico durante esos cinco años.

Esta no es una lista completa del gasto de USAID en países musulmanes, sino sólo en aquellos países cuyos gobiernos están estrechamente interrelacionados con terroristas, patrocinan grupos terroristas o sirven como marionetas de grupos y estados terroristas. Algunos de estos países están activamente en conflicto con Estados Unidos. Entre ellos se encuentran países responsables del asesinato de soldados estadounidenses y de atentados terroristas en Estados Unidos.

La USAID ha enviado 9.300 millones de dólares a estados terroristas islámicos responsables colectivamente del asesinato de más de 3.000 soldados estadounidenses. No sólo nos mataron estados y grupos terroristas islámicos, sino que, en la mayor obscenidad, les hemos recompensado con millones de dólares por cada uno de nuestros soldados asesinados.

La reconstrucción de la USAID bajo el paraguas del Departamento de Estado en lugar de como una "super ONG" que promueve intereses antiamericanos en todo el mundo ha sido recibida con indignación por la diputada Ilhan Omar, el diputado Jim McGovern, el senador Chris Murphy y otros antiguos cómplices de los intereses islámicos en Estados Unidos que temen que el dinero para los terroristas islámicos ya no esté ahí.

Pero deberíamos preguntarnos si enviar 18.000 millones de dólares a Estados islámicos terroristas está ayudando a nuestra seguridad nacional.

La USAID ha proporcionado enormes cantidades de fondos a las Naciones Unidas y a ONG "sin ánimo de lucro" que operan dentro de zonas terroristas con poca o ninguna supervisión. Se han concedido exenciones especiales para permitir a los distribuidores de "ayuda humanitaria" asociarse con terroristas y hacer negocios con ellos.

Incluidos algunos de los grupos terroristas islámicos con los que Estados Unidos sigue en guerra.

Las asociaciones de la USAID con gobiernos extranjeros y con grandes organizaciones que no rinden cuentas, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, han suscitado preocupación por el blanqueo de dinero. La puerta giratoria entre el personal de USAID y algunos de los grupos con y sin ánimo de lucro que se benefician de ella también ha suscitado dudas sobre la legitimidad de estos acuerdos. Y los esfuerzos activos de USAID por negar información sobre sus actividades a SIGAR, el organismo de control de la guerra afgana del gobierno estadounidense, así como a la administración entrante de Trump, la convierten en una agencia deshonesta.

Puede que nunca se sepa del todo qué parte de nuestra ayuda exterior fue a parar a los bolsillos de los terroristas islámicos, pero la congelación de USAID y su consolidación bajo el Departamento de Estado puede ayudar a garantizar que la ayuda deje de ser una forma de financiar a los terroristas islámicos que matan a estadounidenses.

©JNS