La violencia se apodera de Francia: casi 2.000 detenidos y más de 500 policías heridos

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

La violencia en Francia está sobrepasando límites inimaginables. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la detención de casi 2.000 individuos por provocar el caos y graves desperfectos en varios edificios gubernamentales y de interés público en las ciudades más importantes del país, principalmente en París, Lyon, Lille, Marsella o Burdeos.

En una breve comparecencia ante los medios a última hora del sábado, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, señaló que más de 1.200 personas fueron detenidas, casi tres cuartas partes de ellos en la capital.

Además, el jefe del Gobierno francés informó de que en torno a 150 funcionarios policiales y de emergencias resultaron heridos.

Horas después, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, actualizó el balance, indicando que 1.800 individuos fueron detenidos y más de 500 funcionarios resultaron heridos.

"Por el momento, 1800 personas han sido detenidas y desde hoy se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y que respondan ante la justicia", escribió Nuñez en X. "En esta etapa, más de 500 policías, gendarmes y bomberos han resultado heridos en estas escenas de violencia. Este balance sanitario, por desgracia, es solo provisional. Los daños materiales son considerables, especialmente para varios cientos de comerciantes".

En las últimas horas, la situación en Francia están dejando imágenes inverosímiles. Una de ellas se produjo en la ciudad de Limoges, en el oeste del país, donde su Ayuntamiento, un edificio del siglo XIX, fue incendiado por varios asaltantes, como puede apreciarse en esta publicación.

También el Ayuntamiento de Marsella fue vandalizado. En ciudades como la capital, París, o Lyon, los vándalos arramplaron con todo lo que encontraban en diferentes establecimientos, incluidas tiendas de marcas de lujo, y se dedicaron a romper los escaparates y el mobiliario urbano, además de desatar su ira contra los efectivos policiales que trataban de contener la violencia desatada.

La extrema izquierda, responsable

Desde el Gobierno no se dudó a la hora de señalar al responsable. Lecornu apuntó contra la extrema izquierda, liderada por el partido La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, por estar detrás de estas protestas e incitar a cometer actos violentos contra las autoridades.

"No nos dejaremos intimidar", dijo Lecornu, acusando a Mélechon de ser el principal instigador.

Por su parte, Marine Le Pen, líder del partido conservador Agrupación Nacional, también responsabilizó a Mélechon y a LFI por "considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho".

"Saquear, destrozar, destruir, atacar a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo", subrayó Le Pen. "Las reivindicaciones sociales legítimas han vuelto a ser secuestradas por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, quienes, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, pretenden precipitar al país hacia el caos".

Macron se desmarca de señalar a los culpables

Mientras el Gobierno y la oposición no tenía reparo en dar su valoración, el presidente de la República, Emmanuel Macron, no quiso definir al principal responsable de esta crisis, valorándola desde una perspectiva más objetiva.

"Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados. A las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse, les digo el apoyo de la Nación. Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan", publicó Macron en redes sociales.

La Administración Trump apunta contra las políticas migratorias de la izquierda

Desde Estados Unidos se está observando con especial atención todo cuanto sucede en Francia. El vicepresidente JD Vance atribuyó a la inmigración masiva permitida por la izquierda el desorden y la violencia que están azotando las calles de uno de los países con más peso en Europa y el mundo.

"Los progresistas occidentales importaron el Tercer Mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales relacionadas con la asimilación y la compatibilidad. Se les advirtió de que esto acabaría pasando y no hicieron caso", escribió Vance en su cuenta personal de X.

Hace unas semanas, cuando las manifestaciones comenzaban a adquirir un mayor grado de violencia, el presidente Donald Trump vinculó esta situación a "una migración masiva fuera de control" llevada a cabo por las autoridades gubernamentales francesas.