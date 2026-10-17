Francia: manifestantes asaltan el ayuntamiento de Marsella y lanzan proyectiles en París durante las protestas por el coste de la vida; más de 160 detenidos

Un vehículo en llamas durante una manifestación en la Place de la République de París AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2026

Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía en París, Marsella y otras ciudades de Francia el sábado durante las manifestaciones nacionales contra el alto coste de la vida, en un momento en que el país se encamina hacia las elecciones presidenciales.

Estas movilizaciones, centradas en la inflación y el precio de los carburantes, se suman a las protestas estudiantiles iniciadas hace unas semanas, que también registraron episodios violentos y que el Ejecutivo ha atribuido a una maniobra organizada por La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y sus redes de la ultraizquierda.

Violencia en las calles de París y Marsella

En París, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos tras enfrentamientos con cientos de manifestantes, muchos de ellos enmascarados y algunos lanzando fuegos artificiales.

En Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, los manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento antes de ser expulsados por la policía.

Según recogió AFP, un manifestante en Marsella gritó "Estamos tomando la Bastilla", en referencia a la toma de la fortaleza durante la Revolución Francesa de 1789, mientras un grupo de manifestantes enmascarados derribaba la puerta de las oficinas del alcalde con barreras de seguridad.

Varios vándalos entraron y uno pintó un símbolo anarquista "A" en una pared interior antes de que la policía interviniera para dispersarlos.

En las oficinas de los medios franceses CNews y Europe 1, en el oeste de París, se rompieron ventanas cuando los manifestantes lanzaron proyectiles.

Más de 160 detenidos en todo el país

Más de 32.000 manifestantes participaron en unas 140 acciones a nivel nacional fuera de París poco después del mediodía del sábado, según una fuente del Ministerio del Interior citada por AFP.

La policía detuvo a más de 160 personas en todo el país, según la misma fuente.

En París, donde las autoridades prohibieron las protestas alrededor de edificios gubernamentales, la avenida de los Campos Elíseos y las estaciones de tren, la policía detuvo a unas 60 personas el sábado por la mañana.

Acusaciones contra La Francia Insumisa (LFI)

El Gobierno francés ha acusado directamente al partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI), liderado por Jean-Luc Mélenchon, de avivar e instrumentalizar las protestas estudiantiles para beneficio electoral.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, acusó a principios de octubre a la LFI de "soplar sobre las brasas" de las manifestaciones estudiantiles y de buscar "avivar las violencias para después condenarlas mejor", todo ello "con fines electoralistas".

Según informó Le Parisien, los servicios del primer ministro, que estiman además que el movimiento ha basculado hacia "violencias urbanas", sostienen que existe un "constatación compartida por los servicios de inteligencia sobre el origen del movimiento": se trataría de una "maniobra organizada por LFI y sus proxies de la ultraizquierda", acusan.

Mélenchon, de 75 años y candidato presidencial de la extrema izquierda, ha respaldado las protestas estudiantiles y participó en manifestaciones en apoyo a los estudiantes.

El líder de LFI ha negado alentar la violencia, calificando la acusación de "absurda" y culpando a la policía de dispersar brutalmente las protestas.

Sin embargo, sus opositores, incluido el Gobierno, lo acusan de usar una retórica incendiaria para alimentar un ambiente político febril que incita a la violencia.