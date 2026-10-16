Reino Unido: condenan a un joven noruego por planear un asesinato para una organización sueca vinculada al régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2026

Un tribunal de Londres condenó este viernes a 20 años de prisión a un noruego de 19 años por planear un asesinato por encargo de la red criminal sueca Foxtrot, vinculada por las autoridades británicas al régimen iraní.

La sentencia llega un día después de que Alemania condenara a dos hombres por espiar para Teherán y preparar ataques contra dirigentes judíos, un patrón que confirma que Irán utiliza Europa como escenario de intimidación y terrorismo.

Un sicario reclutado por 25.000 euros

Johannes Kongsnes Natland aceptó 25.000 euros (unos 27.000 dólares) en marzo de 2025 para disparar contra una persona cuya identidad ni siquiera conocía. Fue detenido dos días después de llegar al Reino Unido con una pistola semiautomática, un revólver y munición escondidos bajo su cama en un hotel inglés.

A finales de julio, el jurado del tribunal de Old Bailey, en Londres, declaró al joven culpable de conspiración para cometer un asesinato. Según informó AFP, el acusado sostuvo que nunca tuvo intención de matar a nadie y que pensaba "pegarse un tiro en el pie" para escapar de las represalias de la red sin llegar a cumplir el encargo.

La jueza Bobbie Cheema-Grubb subrayó que el joven "aceptó ser el ejecutor de este encargo y siguió adelante con el plan, a pesar de haber tenido numerosas oportunidades para echarse atrás". Foxtrot y su líder, Rawa Majid, están sancionados en Reino Unido por presuntamente realizar actividades desestabilizadoras por cuenta de Irán.