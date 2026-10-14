¿La Administración Trump dejó de alertar a Ucrania? Zelenski denuncia no haber recibido alertas de sus aliados antes del último ataque de Rusia

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de octubre, 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que su gobierno no recibió ninguna advertencia previa de sus aliados occidentales antes de que misiles balísticos disparados por Rusia impactaran en territorio ucraniano la noche del lunes. En una publicación en redes sociales, Zelenski señaló que cinco misiles rusos impactaron contra infraestructura civil durante el ataque nocturno. Sin embargo, no precisó si hubo víctimas.

Aún no está claro si las palabras de Zelenski significan que Estados Unidos suspendió el intercambio de inteligencia satelital o si sus socios occidentales simplemente no lograron detectar el ataque entrante. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de que la Administración del presidente Donald Trump pueda restringir la asistencia de inteligencia a Kiev, después de que, según varios medios de comunicación, instara a Ucrania a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

Las dudas sobre una posible suspensión de la asistencia de inteligencia estadounidense surgieron después de que Trump alcanzara un acuerdo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para comprar millones de toneladas de combustible ruso. El pacto, anunciado antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, busca aliviar el fuerte aumento de los precios del diésel, impulsado en gran medida por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, intentó aclarar la situación el martes por la mañana durante una conferencia de seguridad celebrada en Varsovia. Aseguró que la cooperación en materia de inteligencia con los socios occidentales continuaba y atribuyó la falta de detección del ataque al uso de "un tipo especial de armamento que fue utilizado por la parte rusa".

Las declaraciones de Zelenski tuvieron lugar días después de fuertes intercambios entre él y Trump, luego de que el líder ucraniano criticara fuertemente el acuerdo alcanzado con Putin. En respuesta, el mandatario republicano les dijo a un grupo de periodistas en la Casa Blanca que Ucrania debería cambiar de líder “si quieren llegar a un acuerdo”. Por su parte, Zelenski calificó a Trump como débil y aseguró que los problemas con los precios de la gasolina están directamente relacionados con la guerra en Irán, en vez de con el conflicto entre Ucrania y Rusia.