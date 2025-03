Zelenski anunció que hablará este miércoles con Trump

Publicado por Carlos Dominguez 19 de marzo, 2025

Volodimir Zelenski anunció desde Finlandia que este miércoles hablará con Donald Trump. El propósito de esta conversación es el de conocer los detalles de la discusión que sostuvo el presidente estadounidense con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Durante una rueda de prensa con el presidente finladés, Alexander Stubb, Zelenski dijo que mantendrá contactos con Trump para discutir "los próximos pasos" a seguir.

Según reportó AFP, Zelenski declaró este miércoles que Estados Unidos debe supervisar el alto al fuego, que implica un cese de los ataques de Rusia contra las infraestructuras energéticas, acordado entre Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

Durante la rueda de prensa en Helsinki, el presidente ucraniano afirmó que "Estados Unidos debería ser la principal entidad de supervisión".

La Unión Europea no acepta la exigencia de Putin sobre el cese de entrega de armas a Ucrania

La jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió el miércoles que el bloque "no puede aceptar" la exigencia del presidente ruso de acabar con la entrega de armas a Ucrania.

De acuerdo a AFP, Kallas afirmó que las versiones del contenido de la llamada entre Trump y Putin, no coinciden plenamente.

Según las versiones conocidas de esa conversación, Putin exigió el cese de la entrega de armas a Ucrania por parte de la UE.

"Eso no se puede aceptar", advirtió Kallas, añadiendo que si los dirigentes rusos consiguen que no haya más ayuda militar "son libres de seguir adelante, porque los ucranianos no pueden defenderse".

Por eso, reforzó, "claramente esto no funcionará. Así que es una línea roja para los europeos".

Esta medida "no puede ser el acuerdo, porque [los ucranianos] deben estar listos para defenderse. Y la garantía de seguridad más fuerte que existe es un ejército ucraniano fuerte", insistió la jefa de la diplomacia europea.