Un rector del CNE de Venezuela confirma la falta de transparencia y de veracidad en las elecciones del 28 de julio

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 26 de agosto, 2024

Juan Carlos Delpino Boscán, uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), no estuvo presente en la rueda de prensa del 28 de julio en la que el ente (controlado por el chavismo) dio como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. Desde ese día, Delpino estuvo en silencio hasta este lunes, cuando publicó un comunicado en el que confirmó que hubo irregularidades en el proceso electoral.

"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", escribió en el comunicado, publicado casi un mes después de los comicios.

En ese sentido, Delpino explicó que el proceso electoral se desarrolló, inicialmente, con pocas incidencias. Sin embargo, sufrió graves problemas tras el cierre de las mesas de votación.

"Tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros de votación", aseguró Delpino.

El rector indicó que la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Pero en ese tiempo no recibió ninguna información hasta las 9:00pm cuando se le informó de un supuesto hackeo.

"Este evento supuestamente impidió la emisión del primer boletín en el momento adecuado y manteniendo al país en una injustificada espera. Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data center de los comandos, y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados", dijo.

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", agregó.

Delpino, además, ofreció una entrevista al The New York Times en la que insistió en que no recibió evidencias que sostengan que Nicolás Maduro ganó las elecciones. "Hablando en una entrevista con un periodista por primera vez desde la votación, Delpino dijo 'no recibí evidencia alguna' de que Maduro hubiera obtenido la mayoría de los votos", reseñó The New York Times.

Las declaraciones de Delpino se dan en un contexto en el que la oposición afirma que ganó las elecciones con más del 60% de los votos y que el régimen de Maduro le arrebató el triunfo y han calificado el hecho como un fraude.

La denuncia sobre la falta de transparencia en los resultados ha sido respaldada hasta por organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU que detalló que ni el Tribunal Supremo de Justicia ni el Consejo Nacional Electoral son instituciones independientes o imparciales. El Centro Carter también aseguró que esas elecciones no se pueden considerar democráticas.