Bloomberg anuncia represalias contra los periodistas que "publicaron prematuramente" la liberación de Evan Gershkovich

Evan Gershkovich AFP PHOTO / US GOVERNMENT

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 6 de agosto, 2024

Hace ya casi una semana desde que Evan Gershkovich y Paul Whelan están en suelo estadounidense. Su liberación fue una de las noticias más importantes del pasado jueves y el primer medio que se hizo eco de ella fue Bloomberg.

Sin embargo, el periódico se saltó la fecha de publicación que habían acordado varios medios de comunicación estadounidenses y el editor jefe de Bloomberg John Micklethwait respondió anunciando que el periódico tomaría represalias contra el personal que violó el embargo y que "publicó prematuramente" la liberación de Gershkovich y el resto de prisioneros.

Micklethwait informó de esta decisión mediante un memorándum que envió a sus empleados y que obtuvo The New York Times. En el escrito, el editor jefe confirmó que el hecho de que los periodistas se saltasen el embargo "podría haber puesto en peligro el intercambio negociado que los liberó":

"Aunque nuestra historia, afortunadamente, no haya tenido ningún efecto, fue una clara violación de los estándares editoriales que han hecho que esta redacción sea tan confiable en todo el mundo". John Micklethwait, editor jefe de 'Bloomberg News'.

Junto a las medidas disciplinarias, el editor jefe de Bloomberg News aseguró que se había puesto en contacto con Gershkovich, Whelan y el resto de prisioneros para pedir disculpas por lo sucedido así como con la editora jefe del Wall Street Journal, Emma Tucker, una de las personas que denunció que el periódico se había saltado el embargo que habían acordado varios medios de comunicación estadounidenses.

Además, Michlethwait afirmó que Bloomberg "revisará nuestros procesos para garantizar que no vuelvan a ocurrir fallos como este":

"Publicamos miles de historias cada día, muchas de las cuales son noticias de última hora. Nos tomamos muy en serio la precisión, pero también tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto. En este caso no lo hicimos". John Micklethwait, editor jefe de 'Bloomberg News'.

Las represalias no se han hecho esperar. Bloomberg ha decidido despedir a una de las periodistas que firmó la historia: la corresponsal de la Casa Blanca, Jennifer Jacobs.

La periodista acudió a la red social X y publicó un comunicado en el que aseguró que nunca hizo "nada que fuera deliberadamente incompatible con el embargo de la administración o que pusiera en riesgo a alguien involucrado".

Junto con esto, la reportera aseguró que "la idea de poner en peligro la seguridad de un colega es profundamente inquietante a un nivel que es difícil de describir".

Sin embargo, afirmó, no decidió cuando se lanzaba el artículo, ya que, aseguró en el comunicado, los periodistas "no tienen la última palabra sobre cuándo se publica una historia o con qué titular", alegando que ella no tuvo nada que ver con que la noticia se publicase antes de lo debido.