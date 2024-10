Los republicanos critican la inoportuna broma de Hinchcliffe sobre Puerto Rico

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 28 de octubre, 2024

Altos cargos republicanos repudiaron en las últimas horas la actuación del polémico humorista Tony Hinchcliffe durante el mitin de Donald Trump en el Madison Square Garden. Ante más de 20.000 personas, el cómico subió al estrado con su cáustico sentido del humor con bromas sobre Puerto Rico y los hispanos que le granjearon críticas de ambos partidos, el mismo día en que Kamala Harris realizaba un acto con miembros de la comunidad boricua y recibía el apoyo de Bad Bunny, uno de sus artistas más reconocidos. Hinchcliffe dijo:

"Están pasando muchas cosas. No sé si lo sabes, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico".

El senador por Florida Rick Scott fue uno de los primeros republicanos en salir al cruce de Hinchcliffe: "Este chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es cierto". Scott aseguró que los puertorriqueños son "gente increíble y americanos increíbles" y que la isla es "un lugar precioso".

Aún más contundente fue la congresista María Elvira Salazar, quien dijo estar "disgustada por los comentarios racistas de Hinchcliffe". "Esta retórica no refleja los valores del GOP", afirmó la congresista floridana, quien también pidió respetar a los más de 48.000 soldados puertorriqueños que pelearon en Vietnam. "¡Infórmate!"

"Estoy orgulloso de ser puertorriqueño", dijo el congresista republicano Anthony D'Esposito. "Mi madre nació y creció en Puerto Rico. Es una isla preciosa con una rica cultura y parte integrante de EEUU. Lo único que es 'basura' fue un mal set de comedia."

Peter Navarro, asesor de Trump, incluso llamó al humorista "el imbécil más grande y estúpido que ha pasado por la comedia". "Nadie trabajó más duro por Puerto Rico después del paso de los huracanes que Donald Trump", sostuvo también.

El equipo de reelección del presidenciable republicano también se distanció de las palabras de Hinchcliffe. "Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña", dijo en un comunicado la asesora principal Danielle Alvarez.

Puerto Rico y la basura

El aparato de propaganda demócrata quiso sacar tajada de la anécdota para vincular a Trump con las palabras del comediante. Pero, como bien denuncia Michael Shellenberger, en la cobertura del discurso de Hinchcliffe los medios progresistas se olvidaron de contextualizar sus palabras y explicar los temas de fondo.

El conocido periodista independiente afirmó que los mismos medios que se escandalizaron con las palabras de Hinchcliffe han informado sobre la permanente crisis de residuos de la isla, cuya media de generación de residuos per cápita supera ampliamente la de Estados Unidos. De hecho, son recurrentes las informaciones de que este problema tiene a la población "al borde del precipicio" desde hace años. La semana pasada, algunos medios ponían de relieve de nuevo la situación:

En otra publicación, Shellenberger sostuvo: "Donald Trump celebró un mitin racista, fascista y antisemita, dicen los medios. Pero no fue así. Ninguna de sus afirmaciones se sostiene. Difundir este tipo de desinformación no solo es poco ético y ofensivo, sino también peligroso, ya que hace más difícil dar la voz de alarma sobre amenazas reales".

Por su parte, Hinchcliffe publicó un tuit en el que se lamentó de la falta de sentido de humor de los demócratas y aclaró que no tiene nada contra Puerto Rico:

"Esta gente no tiene sentido del humor. Es un disparate que un candidato a la vicepresidencia saque tiempo de su 'apretada agenda' para analizar un chiste sacado de contexto para hacerlo parecer racista. Me encanta Puerto Rico y veraneo allí. Me burlé de todo el mundo... miren toda mi intervención..."

Cabe señalar que varios puertorriqueños que acudieron al mitin no se sintieron ofendidos por los dichos de Hinchcliffe:

Por otro lado, Hinchcliffe también dedicó su cáustica mirada a la inmigración: "Doy la bienvenida a los migrantes a los Estados Unidos con los brazos abiertos y por brazos abiertos me refiero a esto", mientras hacía gestos de "no" con los brazos mientras añadía "volved atrás".

La campaña de Kamala se apresuró a denunciar que se burlaba de los hispanos, sin apuntar que Hinchcliffe se hacía eco con su peculiar estilo de los datos del censo sobre la tasa de natalidad de los latinos, la que más crece en EEUU y que les ha llevado a ser el segundo grupo racial del país: "Es una locura, y a estos latinos les encanta tener bebés también, solo sepan que — ellos no hacen eso. Se vienen dentro, igual que hicieron a nuestro país. Los republicanos son un partido con buen sentido del humor".