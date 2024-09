¿Cómo quedan las hipotecas con la bajada de tipos?

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 19 de septiembre, 2024

La Reserva Federal (Fed) anunció un movimiento esperado desde 2020: la reducción de las tasas de interés un 0,5% (es decir, la deja en un rango entre el 4,75-5%). La reducción es el primer recorte de tipos en más de cuatro años.

Con esta medida muchos esperaban una reducción agresiva e inmediata en las tasas hipotecarias. Sin embargo, esto no ocurrió. Las tasas de la Fed no influyen de manera directa (se espera que bajen pero no de inmediato) en las tasas de interés de las hipotecas (sí lo hacen en las cuentas de ahorro, préstamos personales o créditos para automóviles), esto debido a que las hipotecas son productos financieros a largo plazo (con una duración de 15, 20 o 30 años).

Rocket Mortgage señala que "la Reserva Federal supervisa la política monetaria, lo que significa que influye indirectamente en las tasas hipotecarias".

Las tasas han experimentado bajadas y subidas

Según las cifras proporcionadas por Zillow, las tasas de hipotecas han experimentado cambios, en unos casos bajadas o en otros casos incrementos, desde que la Fed hizo su anuncio:

- La tasa hipotecaria fija a 30 años subió 2 puntos básicos del 5,63% al 5,65%.

- La tasa fija a 15 años ha bajado 7 puntos básicos con respecto a la tasa media de la semana anterior del 5,69 %.

- La tasa ARM actual a 5 años ha subido 10 puntos básicos del 6,10 % al 6,20 %.

Además, múltiples factores influyen en las tasas hipotecarias. Es posible que los prestamistas hipotecarios se muestren cautelosos a la hora de reducir bruscamente sus tasas, evitando así una oleada repentina de solicitudes de hipotecas.

El costo actual por cada tasa

En promedio a nivel nacional, y según Zillow, las tasas hipotecarias de hoy se encuentran en:

- A 30 años fijo: 5,65%.

- A 20 años fijo: 5,33%.

- A 15 años fijo: 4,93%

- 5/1 ARM: 6,20%.

- 7/1 ARM: 5,95%.

- VA de 30 años: 5,19%.

- VA de 15 años: 4,97%.

[Estos datos pueden cambiar debido a las fluctuaciones del día / Última actualización 19 de septiembre 11 a.m ET].