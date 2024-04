Las víctimas más famosas de la industria televisiva infantil: Disney Channel también tiene sus "juguetes rotos"

El documental de Investigation Discovery, Quiet on set: The Dark Side of TV Kids, destapó los abusos que tuvieron que padecer las jóvenes estrellas de Nickelodeon. Pero la otra gran productora de series infantiles de principios de los 2000, Disney Channel, también tuvo numerosos casos de actores que, debido a la presión a los que los sometió la industria durante su juventud, tuvieron diversos problemas tanto físicos como mentales.

Demi Lovato, Hilary Duff o Dan Benson son sólo algunos ejemplos de estos jóvenes intérpretes a los que la fama no les sentó tan bien como esperaban y que, poco a poco, fueron cayendo en una espiral de la que, aún muchos, no han logrado salir, con sus nombres acaparando los titulares de diversos medios y, habitualmente, asociados a temas que les hicieron perder prestigio: alcoholismo, pornografía, bulimia o anorexia, por poner algunos ejemplos.

Demi Lovato y su lucha contra la bulimia

El caso de Demi Lovato fue, quizás, el más sonado. La actriz, que se hizo conocida tras su participación en Camp Rock y Sonny with a chance, pasó pronto de ser una prometedora estrella a estar asociada con trastornos como la bulimia. El primer conocimiento que se tuvo de que la actriz padecía este trastorno alimenticio fue en 2010. Ese año, la actriz y cantante debía aparecer junto a los Jonas Brothers en el tour que ofrecía la banda de hermanos. Sin embargo, en el último momento, Lovato anunció que no participaría. En cambio, entró en un centro de tratamiento para "problemas físicos y mentales".

La culpable del trastorno, sin embargo, no fue la industria televisiva, sino que fue el acoso escolar al que se vio sometida la intérprete desde que era pequeña, según relató ella misma a ABC News en 2011:

He hablado abiertamente sobre el acoso a lo largo de los últimos años, pero una cosa con la que nunca me he sentido cómoda hablando fue de los efectos que tuvo en mi vida después. Literalmente no sabía por qué estaban siendo tan malos conmigo. Y cuando les preguntaba por qué, simplemente decían: 'Bueno, estas gorda'. Desarrollé un trastorno alimentario y eso es con lo que he estado lidiando desde entonces. Comía compulsivamente en exceso cuando tenía ocho años. Supongo que durante los últimos 10 años he tenido una relación muy poco saludable con la comida.

Pero la industria tampoco ayudó con sus problemas. La sobrecargaron de trabajo e hicieron de ella ya no sólo una actriz juvenil, sino también una cantante pop con fama internacional. Eso la llevó al límite y, de esta forma, durante un concierto y fruto del estrés, Lovato golpeó a una de sus bailarinas, Alex Welch:

Estaba dando conciertos con el estómago vacío. Estaba perdiendo la voz por las purgas. Me estaba automedicando. No tomaba medicamentos para la depresión y, literalmente, estaba tan destrozada emocionalmente que me desquité con alguien que significaba mucho para mí. Asumo el 100 por ciento, toda la responsabilidad. Me siento horrible. [Ella] era mi amiga.

La bulimia fue la punta del iceberg. Una vez salió de la clínica de rehabilitación, la actriz reconoció que también había consumido alcohol y drogas, específicamente cocaína, para intentar controlar sus problemas. Los trastornos parecieron resueltos hasta 2017, pero ese año, Lovato estrenó el documental Demi Lovato: Simply Complicated, donde reveló que no había superado ni su alcoholismo ni la adicción a la cocaína:

No estaba trabajando en mi programa. No estaba lista para estar sobria. Lo estaba escabullendo en aviones, escabulléndome en los baños, escabulléndome durante toda la noche. Nadie lo sabía.​

La situación llegó a tal nivel que, años después, la intérprete confesó que su drogadicción la llevó a tener problemas médicos de gran envergadura. De esta forma, se descubrió que Lovato, en el año 2018, sufrió una sobredosis que le provocó derrames cerebrales e, incluso, un infarto. Así lo explicó ella misma durante la serie documental Dancing With the Devil, estrenada en 2021:

En realidad, no creo que la gente se dé cuenta de lo malo que fue en realidad. Tuve tres derrames cerebrales. Tuve un ataque cardíaco. Sufrí daño cerebral a causa de los derrames cerebrales. Ya no puedo conducir. Y tengo puntos ciegos en mi visión, así que a veces, cuando voy a servir un vaso de agua, me equivoco con la copa porque no puedo verla. También tuve neumonía porque me asfixió y tuve fallo orgánico múltiple. Tengo mucha suerte de estar viva. Mis médicos dijeron que tenía entre cinco y diez minutos más. Y si mi asistente no hubiera venido, no estaría aquí hoy.

Junto con esto, la actriz aseguró que también había sido violada cuando tenía 15 años y, de nuevo, mientras estaba en rehabilitación. No es un tema sobre el que quisiera ahondar pero la intérprete aseguró que el culpable fue uno de sus coprotagonistas durante la época de Disney Channel.

Sin embargo, ella no parece culpar a la compañía de televisión infantil por sus problemas aunque tampoco oculta que el estrés al que se vio sometida provocó que sus problemas aumentasen. Así lo aseguró durante una entrevista que la revista Harper's Bazaar le realizó en 2020:

Estoy agradecida por las oportunidades que tuve. ¿Me hubiera gustado haber tenido más tiempo de inactividad? Sí. Creo que cuando eres un adolescente y te dan tu gran oportunidad, harás cualquiera cosa para que esto suceda. Siento que gran parte de la forma en que se manejó y vivió parte de mi vida me llevó a tener una especie de caída, simplemente porque estaba muy sobrecargada de trabajo y no dedicaba suficiente tiempo a mi salud mental o a mi vida personal.

Hilary Duff asegura que tuvo anorexia durante el rodaje de 'Lizzie McGuire'

Una de las primeras estrellas del siglo XXI en Disney Channel fue Hilary Duff. Su participación en la serie Lizzie McGuire la catapultó a la fama pero también llegó acompañada de un precio que debió pagar: la anorexia.

De esta forma, la actriz, que también fue la protagonista de How I Met Your Father, recordó junto a Fox News Digital cómo, durante su tiempo en la serie, dejó de comer y comenzó a obsesionarse con su peso. Un trastorno que comenzó cuando ella tenía 17 años, que la dejó con un peso de 98 libras y que superó tras unos meses de rehabilitación:

Debido a mi trayectoria profesional, no podía evitar decir: 'Estoy ante las cámaras y las actrices están delgadas'. Fue horroroso. Estaba totalmente obsesionada con todo lo que me metía en la boca. Estaba demasiado delgada. No era guapa. Y mi cuerpo no era tan sano: me daban muchos calambres en las manos porque no me nutría como necesitaba.

Will Friedle confiesa que vendió cigarrillos y revistas porno durante su tiempo en Disney Channel

Otra de las primeras series conocidas de Disney Channel fue Boy Meets World. En ella, Will Friedle interpretó a Rider Strong y lo que parecía el papel con el que el actor podría darse a conocer se convirtió en el único que realizó durante décadas. En su caso, explicó en el podcast Hey Dude... ¡The 90's Called! fue un episodio de ansiedad el culpable de que tuviera que abandonar, momentáneamente, la actuación:

Estoy en medio de una toma y tengo mi primer ataque de pánico. Usaron la toma, así que puedo ver mi primer ataque de pánico. Soy el único que lo sabe. Pensé que me estaba muriendo. Tienes que estar muriendo porque no hay otra explicación de por qué, de repente, tu cuerpo y tu mente te están haciendo esto. Ves una temporada que estoy muy, muy delgado, y luego vuelvo y he ganado como 30 libras, y es por la medicación que tuve que tomar.

No fue el único síntoma que tuvo Friedle durante su tiempo en Disney Channel. El actor explicó en el mismo podcast cómo, debido a que sus padres le proporcionaron independencia, tuvo libertad para fumar e incluso vender cigarrillos y revistas pornográficas cuando sólo tenía 11 años, aprovechando los momentos en los que tenía que viajar durante tres horas desde Manhattan hasta su casa en los suburbios de Connecticut:

Le cuento a la gente mi historia y piensan que estoy mintiendo o que mis padres tuvieron un problema grave. Mi manager me recogía la mayor parte del tiempo y caminaba por las calles a los 11 años. Iba a mi audición... Estas historias son horribles. Comencé a fumar a una edad muy temprana, así que iba y compraba mis cigarrillos. Compraba un par de revistas porno porque sabía que podía venderlas por mucho más dinero a mis amigos en Connecticut, así que podría subir el precio. Entonces me detenía en el quiosco, me miraban y decían: 'Bueno, tienes 11 años, así que por supuesto. Aquí hay cigarrillos y pornografía'. Ahora les cuento estas historias a mis padres y retroactivamente se sienten mortificados de que algo de esto haya sucedido, pero a mí me encantó.

Keri Russell asegura que logró escapar de 'The Mickey Mouse Club'

Si nos remontamos a antes de Lizzie McGuire o incluso Boy Meets World, hay un programa que destaca por encima de todos los demás: The Mickey Mouse Club. Este show sirvió para que personalidades como Christina Aguilera o Justin Timberlake se diesen a conocer.

Pero hay una cara oculta de la que nadie había hablado hasta 2023. Ese fue el año en el que Keri Russell, quién también participó en el programa, decidió alzar la voz y asegurar, en declaraciones recogidas por Breitbart, cómo se sintió rodando el programa:

Estuve allí en una época en la que había muchos chicos famosos. Y digo esto completamente, sinceramente como si yo fuera literalmente el que menos talento tenía allí. No bromeo. Cuando ves a esos niños, me pregunto por qué me eligieron a mí. Es una locura. Pero, ya sabes, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Britney Spears. Fue una locura.

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente llegó justo después. Los locutores del programa le cuestionaron si, durante su infancia y especialmente durante su paso por el The Mickey Mouse Club, había logrado salvar algo. Su respuesta fue la siguiente: "Mi cordura. Mi dignidad. No todo el mundo salió vivo".

Dan Benson, de estrella Disney Channel a actor porno

El actor de Wizards of Waverly Place, Dan Benson, es otro de los muchos casos que pertenecen a los "juguetes rotos" de Disney. Las malas prácticas de la compañía de entretenimiento infantil le dejaron una "experiencia traumática" que, sin embargo, él ha podido convertir en su nueva forma de vida. De esta forma, Benson explicó en un vídeo de TikTok cómo dio la vuelta a su vida y pasó a ser una estrella porno tras comenzar su carrera de la mano de la compañía de Mickey Mouse.

Según narró en el vídeo, todo comenzó mientras, cuando tenía entre 19 y 25 años, interpretó a Zeke Beakerman en la serie de Disney Channel protagonizada por Selena Gómez, Los hechiceros de Waverly Place, que se emitió entre 2006 y 2012:

Básicamente, cuando estaba en el programa 'Wizards of Waverly Place', recibía mensajes de personas todo el tiempo, algunas de las cuales eran mujeres que me parecían increíblemente atractivas. Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos de desnudos, y ellas tomaban esas fotos desnudas y luego las publicaban en sitios web en línea.

Sin embargo, Benson no descubrió inmediatamente el engaño. Lo hizo poco después y eso fue el desencadenante de su "experiencia traumática". No sólo por averiguar que se habían subido, sin su consentimiento, fotos y vídeos de desnudos suyos "en toda la web", sino también al ver sus infructuosos intentos por eliminar todo rastro digital de esos archivos.

El intérprete recuerda que estas imágenes tuvieron un "gran impacto negativo" en su vida. Y de hecho, gracias a ellas "casi perdió" un trabajo que había logrado tras retirarse de la actuación. Sin embargo, años más tarde, cansado de que los archivos le siguiesen amargando la vida, decidió aprovecharlo:

Finalmente decidí dejar de luchar contra eso y, en cambio, ir en la otra dirección y apoyarme completamente en él. En lugar de dejar que estas personas vendieran mi privacidad, mi, ya sabes a lo que me refiero, decidí decir: "Está bien, j******, voy a venderlo yo mismo".

Una vez que tomó esta decisión, sus siguientes pasos fueron claros: abrió una cuenta de OnlyFans, con la intención de "apoyar a la comunidad LGBT+" y, ahí, encontró su nueva forma de vida: "Me he estado divirtiendo muchísimo. He conocido a mucha gente realmente genial en la industria del entretenimiento para adultos y ha cambiado mi vida para bien", aseguró.