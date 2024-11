Nancy Mace responde a las amenazas de muerte de un activista trans': "Parece un chico agradable"

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 20 de noviembre, 2024

La representante republicana Nancy Mace fue víctima de múltiples insultos y amenazas -algunas de ellas de muerte- por presentar recientemente una medida que prohibiría a los nacidos hombres que dicen ser mujeres acceder a los baños femeninos en el Capitolio.

Muchas de estas amenazas llegan por parte de activistas trans radicales que ya en su momento celebraron episodios tan violentos como los asesinatos múltiples en la escuela Covenant de Nashville (cometidos por un transexual); o promovieron un videojuego que simulaba el asesinato de sacerdotes y feministas.

Uno de esos activistas extremos y violentos es el transexual conocido como 'Venuspeenis' (@venuspeenis), que antes era hombre y ahora dice ser mujer y que protagonizó algunas amenazas escalofriantes contra la propia representante Mace así como contra otras personalidades que no ceden ante la locura woke en su vertiente transexual, como es el caso de la escritora JK Rowling.

El usuario de Instagram @Venuspeenis -cuya cuenta fue suspendida o borrada en las últimas horas-, amenazó de muerte a la autora de Harry Potter y a la congresista republicana en un inquietante vídeo. En la publicación, fantaseaba entre otras cosas con aprobar el asesinato y golpear la cabeza de Mace contra el suelo de un baño.

Unas amenazas que la propia Nancy Mace se ha tomado con cierto humor. En respuesta a una publicación del usuario @libsoftiktok, en la que se mostraba una captura de pantalla con el texto "Prepárese para morir" junto a una foto del activista trans semidesnudo, la representante republicana respondía: "Él parece un chico muy agradable".

"No voy a permitir que un hombre entre en ningún espacio privado femenino. Fin de la historia"

La resolución de Mace, que se presentó el lunes, obligaría a los miembros y al personal del Capitolio a utilizar un cuarto de baño, vestuario o cualquier otro espacio personal que se corresponda con su sexo biológico.

Sin embargo, una petición tan aparentemente razonable como la introducida por la representante republicana ha levantado ampollas. Todo porque la medida llega apenas dos semanas después de que la demócrata Sarah McBride se convirtiera en la primera persona abiertamente transgénero elegida para el Congreso. Y aunque en la resolución ni siquiera se menciona a McBride sino que se habla de proteger la integridad, la seguridad y la intimidad de las mujeres; los medios de comunicación se han lanzado de inmediato a la caza de Nancy Mace.

Cuestionada sobre si se trata de una legislación dirigida a una persona concreta, Mace señaló que su intención es proteger a las mujeres del riesgo de violación o agresión sexual en los espacios personales.

"No voy a permitir que hombres biológicos entren en los espacios privados de las mujeres. Me interpondré en el camino de cualquiera de la izquierda radical que piense que está bien que un pene esté en el vestuario de una mujer o en un baño o en un vestuario. Soy una superviviente de violación, soy una superviviente de abuso sexual, y no voy a permitir que un hombre entre en ningún espacio privado femenino. Punto, fin de la historia". Nancy Mace

Aún está por ver si la iniciativa se someterá a votación o si se modificarán las normas del Capitolio, pero lo cierto es que, sólo con este paso, América ha dado un volantazo en la búsqueda de recuperar el sentido común.