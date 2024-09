El 'deep state' respalda a Kamala Harris

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 25 de septiembre, 2024

Más de 700 funcionarios militares y de seguridad nacional respaldaron a Kamala Harris para presidente. Lo hicieron en una carta en la que aseguraron que la actual vicepresidente defiende los ideales democráticos del país.

Sin embargo, a pesar de ser una carta de apoyo para Harris los firmantes se dedicaron a expresar las razones por las que no respaldan al expresidente Donald Trump.

Aseguraron que el republicano -a su juicio- no está apto para ser comandante en jefe.

“Trump denigra a nuestro gran país y no cree en el ideal estadounidense de que nuestros líderes deben reflejar la voluntad del pueblo (...) El señor Trump amenaza nuestro sistema democrático; él mismo lo ha dicho.”, dijeron los funcionarios.

Entre los que firmaron la carta , organizada por el grupo National Security Leaders for America, se encuentran ex secretarios de Estado y de Defensa, ex embajadores y generales retirados.

También se incluye a funcionarios que anteriormente habían firmado una carta en la que aseguraban que la noticia publicada sobre la laptop de Hunter Biden era desinformación rusa, como es el caso de los ex directores de la CIA de Barack Obama, John Brennan, y el general de la Fuerza Aérea (retirado) Michael Hayden.

“Nuestro apoyo a la vicepresidente Harris es un respaldo a la libertad y un acto de patriotismo. Es un respaldo a los ideales democráticos, a la competencia y al optimismo incansable en el futuro de Estados Unidos. Esperamos que se una a nosotros y vote por ella”, señalaron.

Entre tanto, el equipo de Donald Trump reaccionó a la carta. El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, aseguró que quienes firman la carta son los mismos que llevaron al país a “interminables guerras”.

"Son las mismas personas que llevaron a nuestro país a interminables guerras extranjeras y se beneficiaron de ellas mientras el pueblo estadounidense sufría (...) Trump es el único presidente en la era moderna que no ha llevado a nuestro país a ninguna nueva guerra”, resaltó Cheung en una carta enviada a Axios.