Hunter Biden revela que se declaró culpable de evasión fiscal para evitarle otra "humillación" a su familia

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 5 de septiembre, 2024

Hunter Biden se declaró culpable de nueve delitos de evasión fiscal. El hijo del presidente podría enfrentar una pena máxima de 17 años de prisión o una multa de hasta 1,3 millones de dólares, a lo que se podría sumar una pena adicional de hasta 25 años tras ser declarado culpable de mentir en una solicitud de armas de fuego en Delaware. Tras la admisión de culpabilidad, Hunter Biden ofreció una explicación de sus acciones.

El hijo del todavía presidente publicó un comunicado en la tarde del jueves para justificar el hecho de haberse declarado culpable de evasión fiscal en Los Ángeles.

"Fui a juicio en Delaware sin darme cuenta de la angustia que causaría a mi familia, y no volveré a hacerles pasar por lo mismo. Cuando me quedó claro que los mismos fiscales no estaban centrados en la justicia, sino en deshumanizarme por mis acciones durante mi adicción, sólo me quedaba un camino. (...) No someteré a mi familia a más dolor, más invasiones de su intimidad y a una humillación innecesaria. Por todo lo que les he hecho pasar a lo largo de los años, puedo ahorrarles esto, y por eso he decidido declararme culpable", comenzó.

"Como millones de estadounidenses, no declaré ni pagué mis impuestos a tiempo. De eso soy responsable. Como ya he dicho, la adicción no es una excusa, pero es una explicación para algunos de mis fallos en este caso. Cuando era adicto, no pensaba en mis impuestos, sino en sobrevivir", finalizó Biden.

En cuanto a las acusaciones, enfrentaba cargos por un "plan de cuatro años" en el que no pagó impuestos federales sobre la renta, al mismo tiempo que presentó informes falsos de impuestos.

El caso estaba en manos del fiscal David Weiss, quien señaló hace unos meses que el esquema se armó para evitar abonar "al menos 1,4 millones de dólares en impuestos federales autoliquidados que debía por los años fiscales 2016 a 2019, desde en o alrededor de enero de 2017 hasta en o alrededor del 15 de octubre de 2020, y para evadir la evaluación de impuestos para el año fiscal 2018 cuando presentó declaraciones falsas en o alrededor de febrero de 2020".