Publicado por Santiago Ospital Verificado por 14 de febrero, 2025

El zar fronterizo, Tom Homan, salió al cruce de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien se encuentra distribuyendo material sobre cómo los inmigrantes ilegales pueden evitar o enfrentarse a las autoridades fronterizas.

La oficina de AOC organizó un seminario virtual llamado "Conozca sus derechos con el ICE", en el cual la organización izquierdista The Immigrant Defense Project explica en cómo funciona el sistema migratorio y el modus operandi del ICE en Nueva York (acusa de "seleccionar sujetos según su perfil racial"). Aunque las oradoras advierten que no pretenden "ofrecer asesoramiento jurídico", proveen una guía de palabras y comportamientos -en tu casa, "tienes derecho a no abrir tu puerta"- en caso de que los inmigrantes se hallen en una vivienda privada, en un espacio público o en el automóvil. Incluso explican cómo pedir y verificar la autenticidad de una orden judicial.

Preguntado por aquel curso, Homan advirtió que la demócrata podría estar violando la ley. El funcionario aseguró, durante una entrevista con FOX, que se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia para consultar si la presentación del seminario constituía un acto criminal: "¿Es impedimento? ¿Está acaso impidiendo que nuestras fuerzas del orden apliquen la ley?". "Así que AOC puede estar en problemas".

Refiriéndose también a las ciudades santuario, el zar de la frontera señaló que estaban poniendo en riesgo al público. "Incluso estás poniendo al extranjero ilegal en gran riesgo, porque cualquier cosa puede suceder en la detención en la calle", aseguró.

El 'Escuadrón' contra el ICE

Ocasio-Cortez no participó del curso distribuido por sus canales oficiales. En respuesta a una publicación del periodista Sean Hannity sobre el tema, la líder de la Squad dobló la apuesta publicando en X una guía de consejos por si el ICE aparece en casa:

En su web, también ofrece páginas con información para inmigrantes ilegales y ONG que ofrecen asistencia, además de poner a disposición un "equipo especializado de asistentes sociales" para, entre otros, resolver "consultas de casos de inmigración".

La representante por Nueva York no es la única miembro del Squad ofreciendo asistencia semejante a inmigrantes ilegales, un grupo de congresistas de izquierda. Tanto Ilhan Omar, de Minnesota, como Rashida Tlaib, de Michigan, tienen entradas multilingües en sus páginas oficiales explicando cómo eludir al ICE.