Altos funcionarios de la Administración Trump suavizan la propuesta del presidente sobre apropiarse la Franja de Gaza: “No quiere enviar tropas”

Según un reporte del, la propuesta del presidente Trump de tomarse la Franja de Gaza no había sido puesta en la mesa de los principales asesores en política exterior o el Pentágono; una situación que sin dudas tomó por sorpresa incluso a los más altos funcionarios de la Casa Blanca, al Partido Republicano y a todo el país.“Aunque su anuncio parecía formal y bien pensado —leyó el plan de una hoja de papel— su Administración no había hecho ni la más básica planificación para examinar la viabilidad de la idea”, reportó el NYT, citando a cuatro fuentes que sí sabían de las discusiones sobre qué hacer sobre Gaza.Con el anuncio, Trump logró que su idea formara parte de una discusión pública que no se había tenido antes, generando reacciones de Estados árabes, incluyendo aliados, y del grupo terrorista Hamás, que tachó la idea de “ridícula”. No está claro, aún, si Trump conversó con los aliados israelíes sobre la idea antes de recibir al primer ministro Netanyahu, quien recibió con agrado el plan.El martes, el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, hizo una aparición en 'CBS Mornings' para hablar la idea de Gaza. Durante la entrevista, quedó claro algo: el plan de Trump aún es más una idea que una ruta a seguir clara.“El hecho de que nadie tenga una solución realista, y él ponga algunas ideas muy audaces y frescas sobre la mesa, no creo que deba ser criticado de ninguna manera”, dijo Waltz. “Creo que va a hacer que toda la región busque sus propias soluciones si no les gusta la solución del Sr. Trump”.