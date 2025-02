Hakeem Jeffries amenaza con el cierre del Gobierno para evitar que Trump recorte el gasto federal

Hakeem Jeffries anticipó que los demócratas no trabajarían con los republicanos para hacer recortes en el Gobierno Federal. En una carta enviada a sus colegas como 'plan de batalla' contra la Administración Trump, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes también mencionó el cierre de Gobierno como una opción para limitar la agenda del presidente.

Los demócratas han sido criticados por algunos líderes de opinión por supuestamente ser demasiado "permisivos" durante los primeros días del regreso de Donald Trump en la Casa Blanca. “No pueden enojarse porque Trump intente congelar el gasto público por la mañana y votar por su secretario del Tesoro, que destruirá la economía, por la tarde, Dejen de ayudar a Trump”, señaló al respecto la estratega Christy Setzer.

En este contexto, Jeffries lanzó el siguiente ultimatum a través de una carta enviada a sus colegas: habría cierre del Gobierno si no se anulan los recortes de gasto.

"En primer lugar, he dejado claro a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que cualquier intento de robar dinero de los contribuyentes al pueblo estadounidense, acabar con Medicaid tal y como lo conocemos o desfinanciar programas importantes para los estadounidenses de a pie, como contempla la orden ilegal de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, debe ser sofocado en el próximo proyecto de ley de financiación del Gobierno, si no antes", se lee en el escrito publicado por el líder demócrata en la Cámara.

A su vez, Jeffries precisó que los demócratas avanzarán una legislación para "impedir el acceso ilegal al sistema de pagos de la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro", haciendo referencia al trabajo que está haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para evaluar las partidas de gasto gubernamentales.

¿Qué es el cierre del Gobierno?

Estados Unidos decide cómo gastar el dinero público año tras año, cuando el Congreso aprueba lo que se denomina como Appropriations Bill (Ley de Asignaciones). En este caso, la próxima fecha límite que los legisladores tienen para ponerse de acuerdo es el 14 de marzo. Si no hay un texto aprobado para entonces, el Gobierno Federal se cierra.



La lógica viene de la Constitución Nacional, concretamente del Artículo 1, Sección 9: “No se sacará dinero del tesoro, sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley; y se publicará de tiempo en tiempo un estado y cuenta regulares de los ingresos y gastos de todo el dinero público”.



Una vez se llega al cierre, ciertas agencias directamente dejan de funcionar. Pueden ser todas, algunas o una en particular. Sus empleados no pueden trabajar y su paga se retiene hasta que desde Capitol Hill se pongan de acuerdo.