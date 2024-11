Un juez suspende temporalmente la demanda contra Elon Musk por el regalo de un millón de dólares que ofreció a votantes

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 31 de octubre, 2024

Un juez suspendió temporalmente la demanda que el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, presentó contra el empresario Elon Musk. Krasner busca frenar a Musk, quien está ofreciendo un millón de dólares diarios a votantes registrados en estados clave.

En la audiencia de este jueves en el Ayuntamiento de Filadelfia, el juez Angelo Foglietta decidió aplazar la demanda mientras los abogados de Musk intentan llevar el caso del tribunal estatal a uno federal.

Los abogados de Musk argumentaron en su presentación judicial que la demanda "tiene poco que ver" con reclamos válidos bajo la ley estatal sobre molestias y protección al consumidor. En cambio, sostienen que las acusaciones de Krasner abordan cuestiones fundamentales de derecho federal, que son competencia exclusiva del sistema judicial federal.

Contexto del sorteo y acusaciones

Desde el 19 de octubre, Musk ha estado entregando premios diarios a votantes al azar que firmen una petición en apoyo a la libertad de expresión y el derecho a portar armas. La oferta está dirigida a votantes registrados en uno de los siete estados clave que probablemente determinarán el resultado de las elecciones del 5 de noviembre: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

Esta campaña, respaldada por su comité político, America PAC, ha sido interpretada como un esfuerzo por movilizar apoyo a favor del expresidente Donald Trump. El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, sostiene que estos pagos masivos podrían violar las leyes de elecciones y loterías, al considerarse un incentivo económico que podría influir en el voto. Musk, sin embargo, argumenta que el sorteo solo recompensa a los participantes por su respaldo, sin constituir una compra de votos.

Ausencia de Musk y solicitud de sanciones

Musk no estuvo presente en la audiencia, lo que llevó a los abogados de Krasner a solicitar sanciones contra él. El abogado de Musk, Matthew Haverstick, explicó que su cliente no tuvo suficiente tiempo para acudir debido al breve aviso de 12 horas. Además, argumentó que el comité político America PAC, y no Musk personalmente, es quien financia los premios, por lo que solo el comité debería ser responsable en el caso.