Trump Jr.: "Mi padre sabe a qué se está enfrentando y es la única persona capaz de hacerlo"

Publicado por Karina Yapor Verificado por 29 de agosto, 2024

La carrera por la presidencia de los Estados Unidos ha entrado en la recta final. Cualquiera diría que es una decisión sencilla para los estadounidenses que tienen un comparativo directo por haber vivido bajo una administración y otra. Es decir, para quienes vivieron cuatro años bajo Trump y los últimos cuatro años bajo la administración Biden-Harris.

Sin embargo, lo que debería ser un simple comparativo de resultados y análisis de calidad de vida, se ha tornado mucho más complicado para los republicanos, quienes luchan contra una retórica hostil por parte de los principales medios de comunicación. Los titulares son sobre lo que Kamala Harris piensa hacer y no sobre lo que no ha hecho en tres años y medio como segunda al mando de este país; por otro lado, la retórica sobre Trump no es sobre los resultados de su administración sino sobre "lo peligroso para la democracia" que aseguran podría ser y sobre los cargos que el Departamento de Justicia bajo la administración actual ha presentado en su contra.

Voz News conversó en exclusiva con Donald Trump Jr., hijo mayor del candidato republicano, a semanas del atentado contra su padre ocurrido el pasado 13 de julio, en Butler, Pennsylvania.

— Tu padre podría estar ya retirado y disfrutado de su familia, pero sigue contendiendo por la Presidencia, a pesar del atentado que sufrió. ¿Cómo te hace sentir esto?

"Honestamente me hace sentir muy orgulloso. Él empezó en esto siempre por las razones correctas, y entendió las consecuencias de hacerlo. Recuerdo que, creo fue el 16 de junio de 2015, el día que anunció su candidatura, me dijo: y ahora nos daremos cuenta de quiénes son nuestros verdaderos amigos”.

Don Jr. recuerda que a partir de ese momento las cosas cambiaron drásticamente para su padre: las personalidades de Hollywood lo abandonaron; Oprah y sus “amigos” de décadas lo abandonaron. Sin embargo, asegura que a su padre no le importó.

“Él hizo cosas increíbles por Estados unidos: mejoró la economía, creó más empleos para personas de bajos ingresos; logró controlar muchas cosas. Mientras que el otro lado utilizó como arma en su contra el COVID, y esto y aquello. Trataron de destituirlo, trataron de llevarlo a la quiebra, trataron de encarcelarlo, y finalmente trataron de matarlo con su retórica, porque si alguien es peor que Hitler, y una amenaza para la democracia”, dijo aludiendo a que eso pudo haber causado el atentado en su contra.

“Ustedes vivieron cuatro años bajo su mandato y no hubo amenaza a la democracia. Todo estaba bien”. Así mismo le pidió a la gente reflexionar si estaban mejor bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris, o bajo el período de su padre.

Donald Jr. también enfatizó que el partido demócrata ya no es el mismo de hace 30 años, y que ahora es un partido que está empujando hacia el comunismo, algo que conoce de primera mano ya que su madre escapó de la Checoslovaquia comunista.

“Mi madre escapó de la Checoslovaquia comunista. Ella me hacía ir para allá por dos meses cada verano; yo llegué a esperar en las líneas por el pan. Te aseguro que no es tan glamoroso como te lo hacen creer, como tú has de saber de muchos de los países latinoamericanos. Así que mi padre sabe contra lo que está peleando. Él es la única persona, francamente, capaz de soportar ese abuso y continuar. El abuso está diseñado para que te vayas a casa, te acurruques y llores, y él no es así. Mi padre es un luchador”.

Trump Jr. Señaló que el gran reto que enfrentan es que los principales medios de comunicación están sesgados a favor de los demócratas.

“Nos enfrentamos a una competencia formidable, no porque sea real, sino porque entre las grandes empresas tecnológicas, entre los principales medios de comunicación, eligen a una persona radical, alguien que es la senadora más liberal, de acuerdo con agencias independientes, Kamala Harris. (Pero dicen que) ella es moderada ahora. Ella va a arreglar la economía. Bueno, ¿por qué no lo hizo ya? Ella no arregló la economía. Tenía cuatro años, pero ahora va a hacer algo diferente. Ella es la vicepresidenta del presidente más ausente en la historia de país. El 40% de su mandato ha estado de vacaciones y claramente no está en sus cabales. Entonces ella podría haber hecho todas estas cosas si realmente hubiera sabido cómo. ¿Que ella va a arreglar la frontera? Podría haberlo hecho ya, ella era la Border Zar (encargada de la frontera). ¿Ella va a arreglar la economía?, podría haber hecho algo ya”, señaló el primogénito del expresidente Trump.

Así mismo puntualizó que, por el contrario, Kamala Harris supervisó una inflación galopante. Y que ha hecho todo lo contrario a lo que prometen que va a hacer si gana la presidencia.

“Aseguran que ella conseguirá la paz mundial, pero lo único que hemos visto es guerra. Es muy peligroso, pero tenemos medios, tanto en Estados Unidos como muchos medios hispanos en Estados Unidos, que están tan sesgados hacia los demócratas que, de hecho, dan miedo. Creo que la gente tiene que poder recordar cómo era bajo Trump. Tienen que entender lo que es ir al supermercado. Si los precios de los comestibles me molestan a mí, y soy hijo de un multimillonario, imagino que en este momento están aplastando a muchos estadounidenses muy trabajadores”, señaló.

En torno al panorama internacional Don Jr. dijo que China era una amenaza geopolítica especialmente por el fentanilo que es traído a los EE. UU. desde ese país a través de la frontera con México.

“Francamente, eso es un ataque a la civilización occidental, no sólo a los estadounidenses. Pero creo que también hay realidades en la economía, y creo que hay mucho que se puede hacer en América Latina para crear empleos allí, pero también para construir una base manufacturera estadounidense. Así que hay que prestar atención, pero sobre todo como un bloqueo a China, porque China entrará y aparecerá con un maletín de dinero en efectivo y tomará el control de sectores enteros de la economía. Es un juego muy peligroso el que les permitimos jugar. Y creo que, si mantenemos eso bajo control, podemos hacer que América del Norte y del Sur sean bastante prósperas. No todo tiene que ir a China”, dijo.

Trump Jr en entrevista con Voz News.

— Varios medios de comunicación, incluidos los de habla hispana, han etiquetado a tu padre de racista y anti-inmigrante. ¿Qué le dirías a la comunidad hispana sobre eso?

“Bueno, dos de sus esposas eran inmigrantes. Mi mamá es una inmigrante. Su mamá es una inmigrante. Entonces es una tontería. Y nuevamente, creo que la inmigración, la inmigración regular, es muy importante, pero queremos traer personas que puedan crear valor, que puedan crear empleos, que puedan aportar algo a sus comunidades. Los demócratas quieren gente que simplemente dependa de las donaciones de los demócratas y del Gobierno. Eso significa que el dinero que pagas en impuestos se destina a pagar a personas que nunca devolverán sus impuestos al sistema. Quieren darle Seguridad Social a cada ilegal que entre. Bueno, ¿qué pasa entonces con las personas que han estado pagando a ese sistema durante toda su vida? Un sistema que ya va a quebrar por la incompetencia que lo maneja, eso no funciona. Entonces tiene que haber un proceso. Las personas que he visto de la comunidad hispana que han pasado por el proceso y lo han hecho de la manera correcta son algunos de los estadounidenses más patrióticos que conozco”.

Así mismo señaló que son esas las comunidades más afectadas por la inmigración irregular, donde sus trabajos, sus escuelas y su infraestructura se ve afectada, no la gente de élite de Hollywood que vive en grandes mansiones.

“De nuevo, el narcotráfico es una locura, el tráfico sexual de personas y niños. Estos no son los valores de la comunidad hispana y, sin embargo, los demócratas no harán nada para frenar esa propagación, y eso es un problema. Entonces tienen que reconocer eso. Creo que, si miran las cosas objetivamente, si van a una tienda de comestibles y piensan en cómo son las cosas hoy en comparación con lo que eran hace cuatro años, se acabó (la discusión)", dijo Trump Jr. convencido de que los resultados de la presidencia de Donald Trump fueron mucho mejores que los de la administración Biden-Harris.

— ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido de tu papá?

"La resiliencia. Sabía que era duro, sabía que era fuerte, como hombre de negocios. Cuando lo vi reponerse después de recibir un disparo, ese momento resonó en mí. Ése es el líder que cualquier país querría. Hoy en día todo el mundo es muy valiente en Internet, ¿verdad? Se sientan ahí con su iPhone y todo el mundo es muy fuerte en Internet. Te disparan en la cara y sales fuerte. Eso es real. Eso es una persona entre un millón. Y creo que eso es importante. Y creo que el resto del mundo, cuando él era presidente, lo reconoció", señaló.

"Es por eso por lo que logró contener a los dictadores. Es por eso por lo que pudo lograr acuerdos de paz. Por eso pudo negociar acuerdos comerciales sólidos para Estados Unidos y los trabajadores estadounidenses. La gente entiende eso. Ellos sienten eso. Pero si había alguna duda, lo demostró hace unas semanas, el 13 de julio”.

La entrevista completa: