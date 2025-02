Nueva York: manifestantes antiisraelíes ocupan el edificio Barnard y exigen una "amnistía" para los compañeros expulsados

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 26 de febrero, 2025

El Empire State Building se iluminó de naranja el miércoles por la noche en memoria de Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kfir, a los que Hamás asesinó en cautiverio y que fueron enterrados ese mismo día en Israel. Unos seis kilómetros al norte, en Manhattan, estudiantes antiisraelíes del Barnard College tomaron un edificio administrativo del campus.

"Animaron a otros a entrar en el campus sin identificación, mostrando un flagrante desprecio por la seguridad de nuestra comunidad", añadió el portavoz. "Hemos hecho múltiples esfuerzos de buena fe para desescalar. El liderazgo de Barnard ofreció reunirse con los manifestantes -al igual que nos reunimos con todos los miembros de nuestra comunidad- con una simple condición: quitarse las máscaras. Se negaron".

El portavoz dijo que Barnard no sabe si los que están en el edificio forman parte de la universidad. "Si no acceden a abandonar el edificio antes de las 21:30, Barnard se verá obligada a considerar medidas adicionales y necesarias para proteger nuestro campus", dijo el portavoz. (JNS buscó comentarios de Barnard).

El grupo 'Columbia Students for Justice in Palestine' publicó un video en las redes sociales y escribió: “La decana Leslie Grinage de Barnard College acaba de pedirnos permiso para usar el baño. ¿Adivinen quién tiene la ventaja ahora?”. Otro video parecía mostrar a un profesor de estudios clásicos compartiendo, a través de un megáfono, las condiciones de un decano para reunirse, mientras los estudiantes, vestidos con kufiyas, abucheaban con frecuencia.

"Hoy Israel se ha paralizado para enterrar a Shiri, Ariel y Kfir, la hermosa familia Bibas brutalmente asesinada por Hamás", dijo a JNS Jonathan Harounoff, portavoz internacional de la misión israelí ante las Naciones Unidas.

"Ver a estudiantes y profesores de Barnard interrumpir las clases y, una vez más, hacer un llamamiento a 'globalizar la intifada' ese mismo día, al tiempo que impiden a los estudiantes ir a clase, es grotesco y profundamente inquietante", añadió Harounoff, antiguo alumno de la Escuela de Periodismo de Columbia. (Barnard mantiene una relación histórica con Columbia).

A principios de este mes, Barnard expulsó a dos antiisraelíes que interrumpieron una clase de historia moderna de Israel en la Universidad de Columbia.

"Las acciones tienen consecuencias", declaró la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. "Barnard hizo lo correcto al expulsar a los estudiantes que interrumpieron la clase y repartieron panfletos llamando a la muerte de judíos. Negociar con manifestantes proterroristas que están violando las normas del campus debería estar fuera de discusión".

"Esta es la razón por la que el Departamento de Educación ya está investigando a la escuela matriz de Barnard, Columbia, por presuntos fallos persistentes a la hora de proteger a los estudiantes judíos del acoso, la intimidación y la violencia", declaró el Departamento de Educación de Estados Unidos. "Las escuelas que permiten violaciones de los derechos civiles enfrentarán consecuencias bajo la Administración Trump".

"Barnard College debe responsabilizar a estos perturbadores", declaró el representante Ritchie Torres (demócrata de Nueva York). Señaló que los estudiantes que llaman a la "revolución de la intifada"están apoyando "un llamamiento a la violencia contra el Estado judío."

La Universidad de Columbia declaró que "la interrupción de las actividades académicas no es una conducta aceptable" y añadió que Columbia está afiliada a Barnard, pero es una institución separada de ella.

"Columbia no es responsable de la seguridad en el campus de Barnard", declaró la universidad. "La interrupción que está teniendo lugar en el Milbank Hall de Barnard no está en el campus de Columbia, y la dirección y el equipo de seguridad de Barnard están abordando la situación actual".

El Comité Judío Estadounidense calificó el hecho como "más payasadas en esta sentada frente a la oficina de la decana de Barnard College".

"Tomar edificios, interrumpir el aprendizaje, todo mientras se ocultan detrás de máscaras... sacado directamente del manual de los últimos 16 meses en esta universidad", declaró la organización. "Esperamos ver cómo todas sus demandas son rechazadas".

"Estoy consternado por el hecho de que, una vez más, los estudiantes irrumpieran en un edificio académico, impidieran el desarrollo de las clases y, según los informes, agredieran violentamente a un miembro del personal", declaró Brian Cohen, director ejecutivo de Columbia Barnard Hillel. "Se trata de una infracción directa del derecho de los estudiantes a disfrutar de una educación sin miedo al acoso".

Shoshana Aufzien publicó en redes sociales que ella debía estar en clase. "Mi aula está ubicada justo encima de la oficina administrativa principal de Barnard College", escribió. "Mi profesor y varios de mis compañeros fueron instruidos por seguridad para esperar afuera".

"Los manifestantes agredieron físicamente a los guardias de seguridad. Un guardia me dijo que me apartara para no ser atacada", agregó. "La conducta de CU Apartheid Divest es indefendible".

Aufzien publicó imágenes de vídeo de manifestantes gritando "Palestina libre" y una imagen de las demandas de los manifestantes, que incluían la amnistía para todos los estudiantes sancionados por comportamiento antiisraelí, incluidos los expulsados, y una reunión pública con el decano y el presidente.

Más tarde publicó lo que dijo que era un correo electrónico de su profesor. "Hola, Shoshana", decía el mensaje. "Primero: ¿estás en el edificio? En segundo lugar, la clase se ha cancelado".

"Respuesta más larga: Cuando llegué, varios estudiantes y yo no pudimos ingresar al edificio (un hombre muy grande nos indicó que no lo hiciéramos). Esperamos afuera para ver si la situación cambiaba. Pronto, los estudiantes que habían logrado entrar salieron. Cuando quedó claro que nadie más podía ingresar, 'cancelé' la clase. Por favor, avísame si estás bien lo antes posible".

Elisha (Lishi) Baker, estudiante de Columbia, publicó un vídeo en el que se ve cómo los guardias de seguridad le impiden entrar en el edificio. "¿Por qué ellos están ahí y yo no puedo entrar?", pregunta a los guardias. "No hay precedentes de que se permita a un grupo tomar un edificio".

©JNS