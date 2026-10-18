Rubio suaviza las críticas contra la Administración Trump por suspender sanciones a Rusia

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, aplacó las críticas vertidas contra el presidente Donald Trump por haber decidido suspender sanciones contra Rusia, afirmando que esta decisión se basa en las consecuencias que podrían tener las penalizaciones para la economía del país y del mundo.

"El presidente quiere tomar este período de 60 días para analizar de cierto modo qué significará imponer tanto sanciones como aranceles para la economía mundial, e incluso para la economía estadounidense", dijo Rubio antes de partir hacia Uzbekistán e India.

"Estos conflictos en todo el mundo están empezando a chocar entre sí y están teniendo un impacto no solo en los precios globales del petróleo y el diésel", agregó el jefe de la diplomacia.

Este viernes, Trump firmó una orden ejecutiva para poner en marcha la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán, al mismo tiempo que ponía en pausa durante un plazo de 60 días casi todas las penalizaciones que esa norma preveía contra el régimen de Vladímir Putin. Una decisión apoyada en las repercusiones que podrían tener esas medidas para la economía global.

Horas después, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó como "incorrecta" la decisión de Trump, ya que "solo ayuda a los rusos".

"El alivio de las sanciones continuará. Creo que el acuerdo sobre el diésel y la medida respecto a la Ley Lindsey Graham no son el final de todo esto. Desafortunadamente", escribió Zelenski en X. "a decisión de deshacer todo esto, de bloquearlo todo, me parece incorrecta. Y definitivamente solo ayuda a los rusos. Solo alimenta su satisfacción y su deseo de seguir matando personas. Esto ciertamente no detiene la guerra".