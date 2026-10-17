Zelenski advierte que suspender las sanciones a Rusia supone "recompensas financieras" para Putin mientras ataca la red eléctrica de Ucrania
"En Estados Unidos, por desgracia, se tomó la decisión de ignorar por completo la ley de Lindsey Graham, que debería haber impuesto una presión realmente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra", afirmó el presidente ucraniano, añadiendo que la norma "podría —¡y aún puede!—, haber ayudado muchísimo".
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este sábado en X que suspender las sanciones de EEUU a Rusia supone "recompensas financieras" para Vladímir Putin, en un momento en el que Moscú lanzaba uno de sus mayores ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.
Una decisión que llega en pleno ataque ruso
Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspendió las sanciones y aranceles previstos en la Ley Lindsey Graham, una legislación que él mismo había promulgado apenas un mes antes, el 18 de septiembre, y que autorizaba aranceles de hasta el 100% contra los principales compradores de petróleo y gas ruso.
Mundo
Trump deja en pausa la Ley Graham y exime a Rusia de las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso
Emmanuel Alejandro Rondón
La decisión llegó el mismo día en que Rusia atacó 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones de Ucrania, en uno de los mayores ataques contra la red energética del país.
"Es importante que todos en Estados Unidos también vean lo que realmente está sucediendo", escribió Zelenski en redes sociales.
Zelenski: "Un apagón de sanciones solo anima a Putin"
"En Estados Unidos, por desgracia, se tomó la decisión de ignorar por completo la ley de Lindsey Graham, que debería haber impuesto una presión realmente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra", afirmó Zelenski, añadiendo que la norma "podría —¡y aún puede!—, haber ayudado muchísimo".
"Un apagón de sanciones de EEUU, aliviar la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin, todo esto solo lo anima a seguir atacando", advirtió el líder ucraniano.
Política
Trump niega haber ordenado restricciones a Starshield para Ucrania
Carlos Dominguez
Zelenski denunció que Rusia busca provocar un "apagón" en Ucrania antes del invierno: "Rusia intenta dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad y calefacción".
El invierno pasado dejó a cientos de miles de ucranianos sin calefacción ni electricidad de forma sostenida en temperaturas bajo cero.
Rusia celebra la decisión como "histórica"
El Kremlin y Putin aún no han reaccionado oficialmente a la decisión de Trump, pero varios funcionarios rusos celebraron la medida como una victoria.
"La suspensión de la Ley Graham por parte de la administración Trump es un momento importante y verdaderamente histórico", escribió en redes sociales Kirill Dmitriev, enviado de Putin.
Dmitriev afirmó que la ley habría causado "daños serios, primero y ante todo, a la economía estadounidense y a los mercados globales".
La suspensión de Trump llega después de que alcanzara un acuerdo con Putin para aliviar las sanciones existentes a Rusia a cambio de que Moscú libere grandes cantidades de diésel en los mercados globales.
Putin promete más avances
Rusia controla amplias zonas del este y sur de Ucrania, y Putin ha repetido que Moscú pretende apoderarse por la fuerza del resto del este del país.
"En general veo una tendencia positiva en las operaciones de los grupos de tropas", declaró Putin el viernes a los líderes militares, vestido con atuendo militar.
"Sin duda, uno de los principales objetivos sigue siendo la liberación de la República Popular de Donetsk", añadió, usando el nombre que el Kremlin da a la región oriental de Donetsk.
Los líderes europeos mostraron su unidad con Zelenski el viernes.
"Este no es el momento de retirar el apoyo a Ucrania. Este no es el momento de aliviar las sanciones a Rusia", declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
"Ahora es el momento de aumentar nuestro apoyo, de aumentar nuestra presión", añadió.