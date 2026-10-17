Zelenski advierte que suspender las sanciones a Rusia supone "recompensas financieras" para Putin mientras ataca la red eléctrica de Ucrania

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2026

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este sábado en X que suspender las sanciones de EEUU a Rusia supone "recompensas financieras" para Vladímir Putin, en un momento en el que Moscú lanzaba uno de sus mayores ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.

Una decisión que llega en pleno ataque ruso

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspendió las sanciones y aranceles previstos en la Ley Lindsey Graham, una legislación que él mismo había promulgado apenas un mes antes, el 18 de septiembre, y que autorizaba aranceles de hasta el 100% contra los principales compradores de petróleo y gas ruso.

La decisión llegó el mismo día en que Rusia atacó 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones de Ucrania, en uno de los mayores ataques contra la red energética del país.

"Es importante que todos en Estados Unidos también vean lo que realmente está sucediendo", escribió Zelenski en redes sociales.

Zelenski: "Un apagón de sanciones solo anima a Putin"

"En Estados Unidos, por desgracia, se tomó la decisión de ignorar por completo la ley de Lindsey Graham, que debería haber impuesto una presión realmente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra", afirmó Zelenski, añadiendo que la norma "podría —¡y aún puede!—, haber ayudado muchísimo".

"Un apagón de sanciones de EEUU, aliviar la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin, todo esto solo lo anima a seguir atacando", advirtió el líder ucraniano.

Zelenski denunció que Rusia busca provocar un "apagón" en Ucrania antes del invierno: "Rusia intenta dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad y calefacción".

El invierno pasado dejó a cientos de miles de ucranianos sin calefacción ni electricidad de forma sostenida en temperaturas bajo cero.

Rusia celebra la decisión como "histórica"

El Kremlin y Putin aún no han reaccionado oficialmente a la decisión de Trump, pero varios funcionarios rusos celebraron la medida como una victoria.

"La suspensión de la Ley Graham por parte de la administración Trump es un momento importante y verdaderamente histórico", escribió en redes sociales Kirill Dmitriev, enviado de Putin.

Dmitriev afirmó que la ley habría causado "daños serios, primero y ante todo, a la economía estadounidense y a los mercados globales".

La suspensión de Trump llega después de que alcanzara un acuerdo con Putin para aliviar las sanciones existentes a Rusia a cambio de que Moscú libere grandes cantidades de diésel en los mercados globales.