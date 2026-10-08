Fiscales estadounidenses alistan imputación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por la tortura de ciudadanos estadounidenses

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de octubre, 2026

Fiscales federales de Nueva York preparan una nueva acusación formal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, centrada en la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses retenidos bajo custodia de su gobierno, según reveló CNN.

El anuncio de los nuevos cargos podría concretarse este mismo jueves en los tribunales neoyorquinos. La ampliación de la causa penal apunta a la detención arbitraria de más de una docena de estadounidenses que permanecieron encarcelados durante años en prisiones venezolanas, donde la administración estadounidense denunció que fueron utilizados como fichas de negociación política.

Detenciones arbitrarias y testimonios de vejámenes

Las investigaciones del Departamento de Justicia han documentado el testimonio de víctimas como Matthew Heath, veterano de la Infantería de Marina de EEUU, y Osman Khan, ambos liberados en octubre de 2022 durante un intercambio de prisioneros.

En demandas judiciales previas, los afectados relataron haber sido sometidos a simulacros de ahogamiento (waterboarding), descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, administración forzada de drogas psicotrópicas y períodos prolongados de aislamiento.

De igual forma, integrantes del grupo conocido como los "CITGO 6" —ejecutivos petroleros estadounidenses apresados en Caracas en 2017 y retenidos casi cinco años— denunciaron castigos físicos y tratos crueles. Directivos como Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano ratificaron haber sufrido torturas sistemáticas durante su cautiverio a manos del aparato de seguridad estatal.

Los norteamericanos permanecieron recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Este organismo de seguridad fue señalado por un informe de la Organización de las Naciones Unidas como "responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares".

El documento de la ONU concluyó que la DGCIM "recurría sistemáticamente" a métodos como "descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, golpizas, violencia sexual, privación de agua y alimentos, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas" con el objetivo de forzar confesiones e intimidar a los prisioneros.

Audiencia clave en la corte federal

Maduro y Flores permanecen bajo custodia federal sin derecho a fianza en Nueva York desde su captura en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas. Ambos se han declarado no culpables de los cargos iniciales de conspiración para el narcoterrorismo.

La revelación de esta nueva imputación coincide con una comparecencia programada para este jueves en la corte de Manhattan, donde la defensa de Cilia Flores tiene previsto solicitar al juez el beneficio de arresto domiciliario a la espera de la apertura del juicio. Mientras tanto, los investigadores no descartan incluir a otros mandos del aparato de seguridad venezolano en el expediente por la tortura de ciudadanos norteamericanos.