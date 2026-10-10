México: asesinan a otro periodista y el saldo sube a nueve en 2026

Publicado por Williams Perdomo 10 de octubre, 2026

Un periodista fue asesinado a tiros el viernes en México, el noveno asesinado en lo que va de año, informó la ONG Artículo 19.

Se trata de Hamurabi Huesca Manzano, dueño de un portal de noticias con más de 52.000 seguidores. Fue atacado a balazos en el estado de Oaxaca, en el sur del país.

Reportero Sin Fronteras (RSF) lleva el registro de los nueve comunicadores asesinados.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo y gran parte de los asesinatos y agresiones queda impune, según reportes de diversas ONG.

Huesca Manzano también era taxista.