Trump firma medidas para imponer aranceles “justos y recíprocos”

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 13 de febrero, 2025

El presidente Donald Trump firmó este jueves un memorando para aplicar aranceles comerciales "justos y recíprocos" para todos los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluidos aliados.

El plan del republicano sobre los aranceles estadounidenses tiene el objetivo de igualar las tasas impositivas que otros países cobran sobre las importaciones.

La intención es eliminar cualquier desequilibrio comercial de Estados Unidos.

El memorando firmado este jueves instruyó a Howard Lutnick, el candidato de Trump para secretario de Comercio, y a Jamieson Greer, su representante comercial global, que evalúen en un plazo de 180 días en un informe país por país si son necesarias "soluciones" para garantizar relaciones comerciales recíprocas.

Por su parte, Russell Vought, el candidato de Trump para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, también presentará un informe dentro de ese plazo sobre el impacto fiscal de la implementación de las medidas.

En su cuenta de Truth, Trump escribió: HOY ES EL GRAN DÍA: ¡ARANCELES RECÍPROCOS!”. “¡¡¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!!!”

Además, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump señaló “he decidido, por razones de equidad, que cobraré un arancel recíproco”. “Es justo para todos. Ningún otro país puede quejarse”.

Horas más tarde, comentó de nuevo en su cuenta de Truth y explicó el motivo de las medidas arancelarias.

"A efectos de esta política de los Estados Unidos, consideraremos que los países que utilizan el sistema del IVA, que es mucho más punitivo que un arancel, son similares a un arancel. No se aceptará el envío de mercancías, productos o cualquier otra cosa con cualquier otro nombre a través de otro país, con el propósito de perjudicar injustamente a Estados Unidos. Además, se tomarán previsiones para los subsidios otorgados por los países con el fin de tomar ventaja económica de los Estados Unidos. Asimismo, se harán provisiones por los Aranceles No Monetarios y las Barreras Comerciales que algunos países cobran para mantener nuestro producto fuera de su dominio o, si ni siquiera dejan operar a las empresas estadounidenses. Somos capaces de determinar con precisión el coste de estas Barreras Comerciales No Monetarias. Es justo para todos, ningún otro país puede quejarse y, en algunos casos, si un país considera que Estados Unidos estaría recibiendo un arancel demasiado alto, todo lo que tiene que hacer es reducir o suprimir su arancel contra nosotros. No hay aranceles si fabricas o construyes tu producto en Estados Unidos".

Y continuó: "durante muchos años, EE.UU. ha sido tratado injustamente por otros países, tanto amigos como enemigos. Este sistema devolverá inmediatamente la equidad y la prosperidad al complejo e injusto sistema comercial anterior. Estados Unidos ha ayudado a muchos países a lo largo de los años, con un gran coste financiero. Ha llegado el momento de que estos países lo recuerden y nos traten con justicia: un terreno de juego equilibrado para los trabajadores estadounidenses. He dado instrucciones a mi secretario de Estado, al secretario de Comercio, al secretario del Tesoro, y al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para que hagan todo el trabajo necesario para ofrecer ¡RECIPROCIDAD a nuestro Sistema de Comercio!"

Proteger la industria nacional



Trump tomó medidas decisivas para proteger a las industrias estadounidenses críticas al restablecer un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y elevar el arancel al 25% sobre las importaciones de aluminio.

Cumplir con sus promesas



El republicano se comprometió durante la campaña electoral a imponer a cualquier país que cobre un arancel sobre un producto fabricado en Estados Unidos “el mismo arancel exacto” por sus productos.

Trump, en lo que lleva de gestión, ya ha impuesto varios aranceles. Un 10% a las importaciones chinas debido al papel de ese país en la producción del fentanilo.

También ha preparado aranceles a Canadá y México, que podrían entrar en vigor en marzo después de haber estado suspendidos durante 30 días.

Además de eso, el lunes eliminó las exenciones de sus aranceles de 2018 al acero y al aluminio. Y ha reflexionado sobre nuevos aranceles a los chips de computadora y a los medicamentos farmacéuticos.