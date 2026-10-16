India: arrestan al principal líder del movimiento 'cucaracha'

Publicado por AFP 16 de octubre, 2026

La policía india detuvo este viernes a Abhijeet Dipke, líder del Partido Janata de la Cucaracha (CJP), antes de nuevas protestas que exigen la destitución del jefe electoral del país, según informó el movimiento en una publicación en redes sociales.

Dipke, de 31 años, fue detenido poco antes de una protesta convocada por el movimiento en línea en Central Park, en Connaught Place, un concurrido distrito comercial en el corazón de Nueva Delhi.

"¡Abhijeet está detenido por la policía de Delhi! ¡Este gobierno le tiene mucho miedo a los jóvenes que ondean la bandera nacional!", dijo el presidente del Tribunal Supremo en las redes sociales.

Tanto el grupo como los partidos de la oposición han estado exigiendo la dimisión del presidente de la comisión electoral de la India por una revisión a gran escala del censo electoral que, según afirman, favorece al partido gobernante del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral de la India, que supervisa las votaciones en el país más poblado del mundo, ha negado cualquier irregularidad.

Dipke había instado a sus seguidores a portar banderas nacionales y reunirse en Central Park después de que dos de sus colegas fueran detenidos por traspasar las barricadas de seguridad en Jantar Mantar, un lugar de protesta declarado zona restringida por la policía esta semana.

Miles de efectivos de seguridad fueron desplegados el viernes en el centro de Delhi, y la policía advirtió a los manifestantes que se mantuvieran alejados, citando órdenes que restringen las reuniones públicas.

Durante la última semana, la capital india ha sido escenario de varias protestas callejeras contra la revisión del censo electoral, supervisada por el presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

Según cifras difundidas por los medios de comunicación indios y citadas por los partidos de la oposición en documentos judiciales, más de 133 millones de nombres han sido eliminados de las listas electorales en el marco de este proceso.

Las autoridades electorales afirman que la medida tenía como objetivo eliminar las inscripciones duplicadas, de personas fallecidas y fraudulentas.