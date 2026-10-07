Francia y EEUU desmantelan una plataforma que vendía imágenes íntimas robadas de 17.000 mujeres

Publicado por Diane Hernández 7 de octubre, 2026

Una operación coordinada entre las autoridades de Francia y Estados Unidos permitió cerrar tres sitios vinculados a la plataforma NudeLeaksTeens (NLT), acusada de comercializar contenido íntimo robado a más de 17.000 mujeres de distintas nacionalidades, incluidas menores de edad.

La Fiscalía de París informó este miércoles que dos hermanos de 21 y 25 años fueron detenidos el martes en el norte de Francia bajo sospecha de ser los presuntos administradores de la plataforma. La operación contó también con la participación de autoridades estadounidenses.

Según la investigación, NudeLeaksTeens operaba a través de tres páginas web que ofrecían paquetes de fotografías y videos íntimos obtenidos de manera ilícita.

Parte del contenido procedía del hackeo de cuentas en redes sociales, mientras que otro material habría sido obtenido mediante grooming, una práctica en la que un adulto establece contacto y manipula a un menor a través de internet con fines sexuales.

También se distribuían imágenes correspondientes al denominado porno de venganza, es decir, contenido íntimo difundido sin el consentimiento de la persona afectada.

Víctimas identificadas por nombre, edad y lugar de residencia

La estructura de la plataforma iba más allá de la publicación de imágenes.

De acuerdo con la Fiscalía de París, los usuarios eran incentivados mediante recompensas en monedas virtuales a proporcionar información que permitiera identificar a cada víctima.

Las mujeres aparecían registradas con datos como su nombre real, edad, lugar de residencia y profesión. Incluso eran sometidas a una clasificación de su apariencia física en una escala del uno al diez, según las autoridades francesas.

La investigación determinó que entre las víctimas había mujeres de distintas nacionalidades y también menores de edad.

Aunque la propia plataforma supuestamente advertía a los usuarios contra la publicación de material de abuso sexual infantil, las autoridades estadounidenses determinaron que dentro de los sitios también podían encontrarse imágenes y videos sexualmente explícitos de menores.

EEUU clausuró dos dominios La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia obtuvo autorización judicial para tomar el control y clausurar dos dominios vinculados a NudeLeaksTeens como parte de la operación coordinada con Francia y el FBI.

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​Según las autoridades estadounidenses citadas por la AFP, los dominios promocionaban la venta de imágenes y videos sexualmente explícitos que habían sido filtrados, pirateados o robados y en los que aparecían mujeres jóvenes y niñas.

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​La actuación se enmarca en los esfuerzos federales contra la explotación sexual infantil y la distribución no consentida de contenido íntimo. El Departamento de Justicia mantiene además el programa Project Safe Childhood, una iniciativa federal dedicada a investigar y perseguir la explotación sexual de menores en internet.

700.000 euros en criptomonedas

Durante los registros efectuados en el domicilio de los dos hermanos detenidos, investigadores franceses incautaron alrededor de 700.000 euros en criptomonedas.

Entre los activos intervenidos había bitcoin, litecoin, USDT y ethereum, de acuerdo con la Fiscalía de París.

Las autoridades investigan ahora el alcance de la actividad de la plataforma y la procedencia de todo el contenido distribuido, así como la posible responsabilidad penal de los detenidos.

El cierre de NudeLeaksTeens constituye una de las operaciones recientes de mayor escala contra plataformas dedicadas a comercializar material íntimo robado, tanto por el número de víctimas identificadas como por la presencia de menores entre las personas afectadas.