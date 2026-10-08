Huckabee acusa a Hamás de frenar el plan de paz de Trump en Gaza: "¿Saben cuántas balas han entregado? Ninguna"

Publicado por Carlos Dominguez 8 de octubre, 2026

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró este miércoles que Hamás no ha cumplido su compromiso de desarmarse y responsabilizó al grupo islamista del estancamiento en la aplicación del plan de paz diseñado por el presidente Donald Trump para la Franja de Gaza.

"No han entregado nada"

En una entrevista en el programa The Story de Fox News, Huckabee fue categórico al detallar el incumplimiento de Hamás. "El presidente ha elaborado un plan muy, muy sólido. Ha establecido la Junta de Paz. Esto podría avanzar, podría avanzar de forma progresiva. Pero la única razón por la que hay algún retraso es por Hamás", afirmó.

El embajador subrayó que, a pesar de haber aceptado desarmarse, el grupo no ha entregado ningún tipo de armamento. "¿Saben cuántas balas han entregado? Ninguna. ¿Cuántas bombas? Ninguna. ¿Cuántos rifles, pistolas? Cero. No han entregado nada", dijo Huckabee, según recogió Breitbart.

Trump los llevó a la mesa y los ignoraron

Huckabee recordó que Hamás se comprometió formalmente a deponer las armas como parte del acuerdo de paz, pero acusó a la organización de haber incumplido sistemáticamente ese compromiso. "Prometieron que lo harían. El presidente Trump los llevó a la mesa y luego han ignorado cada parte de ello. Y continúan luchando y tratando de matar y secuestrar israelíes, incluso mientras están acorralados en Gaza", sostuvo.

El embajador enfatizó que esa dinámica es, en su opinión, la clave para entender por qué el proceso no avanza al ritmo previsto. "Es la parte de la historia que espero que la gente empiece a comprender plenamente", añadió.