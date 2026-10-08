“Mi mayor preocupación era mi madre y mi hermana” sobreviviente del 7 de Octubre rememora en Voz News las horas de terror vividas durante el ataque de Hamás

Publicado por VozMedia Staff 7 de octubre, 2026

Guido Cohen, sobreviviente del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel, recordó este miércoles en Voz News las horas de terror que vivió junto a su familia mientras permanecían encerrados en el cuarto de seguridad de su casa, intentando impedir que los terroristas de Hamás entraran. Durante más de seis horas, Cohen y sus familiares sostuvieron la puerta del refugio mientras escuchaban y esperaban, sin saber si lograrían sobrevivir. “Realmente el hecho de tener terroristas en tu casa dispuestos a matar, dispuestos a cometer los peores actos que se puede cometer contra un ser humano de la manera más macabra y más violenta es algo que no tiene nombre”, relató durante una entrevista con la presentadora y directora ejecutiva del noticiero, Karina Yapor.

Cohen explicó que, en medio del miedo y la incertidumbre, su principal preocupación no era lo que pudiera sucederle a él, sino el destino de su madre y su hermana. “Lo único que puedo recordar es el hecho de cómo estábamos junto con mi padre sosteniendo como sea la puerta al refugio”, recordó. Mientras intentaban mantenerla cerrada, vio a su hermana escondida debajo de la cama, aterrorizada, junto a su madre. “Mi mayor preocupación era por mi madre y por mi hermana y por lo que ellas podrían pasar si son agarradas por los terroristas”, afirmó. Al mismo tiempo, intentaban comunicarse con los servicios de emergencia, pero no recibían respuestas que les permitieran saber cuándo llegaría la ayuda.

La desesperación llegó al punto de que Cohen comenzó a enviar mensajes a algunos amigos que podían convertirse en despedidas. “El hecho de enviarles a amigos mensajes que quizás eran mensajes de despedida por no saber si en ese momento íbamos a poder seguir resistiendo los embistes y la puerta sujetada”, relató. Finalmente, el Ejército israelí logró rescatar a la familia, pero para Cohen el sufrimiento no terminó con su liberación. “El trauma del después” fue, según explicó, otra de las partes más difíciles de afrontar, especialmente al regresar a una comunidad devastada y descubrir que amigos, vecinos y familiares habían sido asesinados o secuestrados. “Fueron horas, días e incluso sigue siendo a día de hoy algo muy difícil con lo que uno tiene que lidiar”, señaló.

Tres años después de la masacre, Cohen también habló sobre el aumento del antisemitismo y pidió que las víctimas sean recordadas antes que cualquier discusión política o territorial. “Detrás de todo esto hay seres humanos”, afirmó, recordando a quienes fueron asesinados, secuestrados o perdieron familiares “simplemente por el hecho de ser judíos”. Para el sobreviviente, la tragedia debe entenderse desde una perspectiva humana: “Acá fueron asesinados 1.200 seres humanos, entonces eso es lo importante en lo que hay que enfocarse”. Y concluyó: “A la hora de condenar las masacres hay que condenarlas con la totalidad con la que se merecen ser condenadas”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.