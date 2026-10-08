“Protegen la corrupción”: El senador Marko Cortés acusa en Voz News al Gobierno de Claudia Sheinbaum de proteger a políticos y funcionarios corruptos

Publicado por VozMedia Staff 7 de octubre, 2026

El senador mexicano Marko Cortés Mendoza acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener una profunda “incongruencia” entre su discurso contra la corrupción y sus acciones frente a figuras señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durante una entrevista con Voz News, Cortés sostuvo que mientras la Administración promueve reformas para impedir el nepotismo y pide a los partidos postular candidatos sin vínculos criminales, al mismo tiempo “protege” a funcionarios y políticos cuestionados. Como ejemplo, señaló el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien Estados Unidos presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición que México recibió en abril de 2026.

“Ahí está la total incongruencia de un régimen que por un lado dice que quiere combatir la corrupción, pero por otro lado la protege”, afirmó Cortés, quien cuestionó por qué las autoridades mexicanas no han procedido contra Rocha Moya. El senador aseguró que desde 2021 había denunciado la presunta utilización del llamado “huachicol fiscal” para financiar campañas políticas y sostuvo que durante las elecciones de 2021 hubo candidatos de su partido que fueron secuestrados, golpeados o forzados a abandonar la contienda. “Es claro que ganó con el apoyo del crimen organizado”, afirmó, extendiendo su señalamiento a otros estados y municipios.

El legislador también cuestionó el argumento de soberanía utilizado por el Gobierno mexicano frente a las investigaciones estadounidenses. “El régimen morenista está viendo fantasmas fuera del país y deja ver los monstruos que están amedrentando a la gente en las calles de México todos los días”, sostuvo. Cortés señaló extorsiones contra agricultores, comerciantes y transportistas y afirmó que existen municipios y estados donde el crimen organizado ejerce un control significativo. “La soberanía se defiende en casa y no frente a supuestos enemigos extranjeros”, dijo, al pedir un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.

Cortés fue igualmente crítico con la situación de los desaparecidos y acusó al Gobierno de intentar modificar las estadísticas mediante cambios administrativos. “Los desaparecidos están duplicándose y lo que están tratando de hacer es cambiar las cifras”, afirmó. Según el senador, aunque se modifiquen las categorías oficiales, “las familias siguen sin poder encontrar a sus hijos, a su gente más querida”.

La entrevista también abordó la candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Cortés cuestionó que Morena promueva su candidatura mientras existen señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el llamado huachicol fiscal y recordó que Estados Unidos le retiró la visa. “Ahora le quieren dar fuero al hacerlo legislador”, afirmó. En contraste, destacó una iniciativa que presentó para que una elección sea anulada cuando se acredite la intervención del crimen organizado. “No puede haber democracia cuando lo que está en juego es la vida de las personas y de los candidatos”, sostuvo.

En otra parte de la entrevista, Cortés pidió al Gobierno de Sheinbaum priorizar la relación con Estados Unidos y recordó el peso económico de ambos países. “México exporta el 83 por ciento de sus productos a los Estados Unidos”, afirmó. “No podemos pelearnos con nuestro principal socio comercial”. A su juicio, México debe buscar “buenos entendimientos” con Washington en lugar de profundizar las tensiones bilaterales.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.