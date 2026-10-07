Perú: los diputados respaldan el plan de Fujimori para endurecer la lucha contra el crimen organizado

Keiko Fujimori, durante su toma de posesión como presidenta de Perú. 28 de julio de 2026 AFP.

Publicado por Diane Hernández 7 de octubre, 2026

La Cámara de Diputados de Perú aprobó este martes un proyecto que delega en el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori facultades para legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y en acciones frente al fenómeno El Niño, sin necesidad de someter cada medida previamente al trámite ordinario del Congreso.

El dictamen obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de una extensa sesión plenaria y de varias rondas de negociación entre las bancadas. La propuesta será enviada ahora al Senado para continuar con el procedimiento legislativo, según informó oficialmente la Cámara de Diputados.

La delegación de poderes permitirá al Ejecutivo modificar normas relacionadas con la investigación y el combate contra la delincuencia organizada, así como adoptar medidas vinculadas al régimen penitenciario, el control migratorio y otros instrumentos de seguridad ciudadana.

Un texto más limitado que la propuesta inicial El texto aprobado, sin embargo, es más limitado que la propuesta presentada inicialmente por el Gobierno. Durante su discusión, los legisladores excluyeron algunos de los puntos más controvertidos, entre ellos la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas y cambios destinados a ampliar la protección jurídica en casos de legítima defensa.

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​La Comisión de Constitución había aprobado previamente una fórmula de consenso que redujo la delegación a dos grandes áreas: seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño. También recortó de 120 a 90 días el periodo durante el cual el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos.

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​El pedido original del Ejecutivo también contemplaba facultades relacionadas con la reforma del Estado y asuntos laborales, pero esas materias quedaron fuera del dictamen finalmente aprobado por los diputados.

Una respuesta ante el avance de la delincuencia

La iniciativa llega en medio de una fuerte preocupación por la inseguridad en Perú, donde el crecimiento de los homicidios, las extorsiones y otras modalidades de crimen organizado se ha convertido en uno de los principales desafíos del Gobierno.

Según los datos incluidos en la propuesta, los homicidios aumentaron de unos 1.000 casos en 2018 a alrededor de 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión pasaron de aproximadamente 3.200 a 26.500 durante el mismo periodo.

Fujimori había solicitado las facultades legislativas a finales de agosto y, desde entonces, reclamó al Congreso acelerar su aprobación ante lo que considera una situación de emergencia en materia de seguridad.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, ya había señalado en agosto que la solicitud sería evaluada dando prioridad a la lucha contra la criminalidad y a la capacidad del Estado para responder ante posibles desastres asociados al fenómeno El Niño.

Durante la campaña electoral, Fujimori prometió aplicar una política de mano dura contra la delincuencia, en momentos en que Perú atraviesa una de sus crisis de seguridad más graves de las últimas décadas.

El proyecto deberá superar ahora el trámite en el Senado, donde continuará el debate antes de que las facultades extraordinarias puedan entrar definitivamente en vigor.