Guatemala: más de 50 muertos en un accidente de tránsito

10 de febrero, 2025

Las autoridades confirmaron que al menos 51 personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido muy cerca de la Ciudad de Guatemala (Guatemala), concretamente en el Puente de Belice, una de las vías principales para acceder a la capital del país.

"Se formó un comando unificado con las diferentes instituciones de alerta en el país, en donde realizamos un trabajo efectivo sacando un total de 51 cuerpos", informó José Santizo, bombero miembro del equipo de rescatistas, en declaraciones recogidas por AFP.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas e informó de que decretó luto nacional.

"La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor. Como presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la CONRED a asistir en el lugar y activar criterios especiales de atención médica a los heridos. Además, he decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado vía acuerdo gubernativo", escribió Arévalo en redes sociales.

El accidente se produjo este lunes por la mañana hora local. Un grupo de 70 personas viajaba a bordo de un autobús que cubría la ruta entre San Cristóbal Acasaguastlán y Ciudad de Guatemala.

Cuando el vehículo circulaba por el Puente de Belice, de repente se salió de la vía y cayó por un barranco. Los equipos de emergencias y el resto de autoridades acudieron al lugar para socorrer a los pasajeros y rescatar los cuerpos de las víctimas. Según avanzaban las horas, el balance de muertos fue aumentando.

Por el momento, las autoridades no esclarecieron los motivos del siniestro. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que las causas podrían ser por exceso de pasajeros dentro del autobús, lo que pudo provocar una falta de estabilidad.