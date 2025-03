March Madness 2025: cuadro completo del torneo, novedades sobre la lesión de Cooper Flagg y cómo rellenar un bracket

Publicado por Hayden King 17 de marzo, 2025

Ya es oficial el plantel de 68 equipos para el Torneo 2025 de la NCAA. Los equipos competirán en un torneo de eliminación simple para determinar el nuevo campeón del mundo de baloncesto universitario.

Los equipos se dirigen ahora a nueve ciudades diferentes donde se celebrarán los partidos inaugurales. Dicho encuentros se jugarán los días 18 y 19 de marzo en Dayton, Ohio, como parte de los First Four. Esto reducirá el número de equipos participantes de 68 a 64, y los restantes competirán en el cuadro tradicional.

Los principales favoritos en las apuestas para ganar el torneo son los cuatro cabezas de serie No. 1: Florida (+350), Duke (+360), Auburn (+400) y Houston (+600). A pesar de haber sido designado como el primer cabeza de serie global del torneo por el Comité de Selección en el Selection Sunday, Auburn tiene la tercera mejor cuota. Por su parte, Connecticut, bicampeón defensor, está empatado con la 12.ª mejor cuota (+5000) a pesar de ser un cabeza de serie No. 8.

Novedades sobre la lesión de Cooper Flagg

El alero de Duke y proyectado número 1 del Draft de la NBA de 2025 Cooper Flagg se torció el tobillo izquierdo en el partido de cuartos de final del Torneo de la ACC contra Georgia Tech el jueves. Se perdió la semifinal y la final. Incluso con la pérdida de Flagg, Duke exhibió su profundidad y ganó el torneo de su conferencia, derrotando a Louisville en el partido por el campeonato.

Con Flagg vestido de calle en la línea de banda, surgieron dudas sobre si la estrella de la temporada de baloncesto universitario de 2025 tendría que perderse el acontecimiento más importante del deporte.

El sábado, Nicole Auerbach, de NBC Sports, informó de que Flagg estaría listo para el partido de octavos de final del equipo contra American University o Mount St. Mary's el viernes 21 de marzo.

Aunque Duke es claramente capaz de derrotar a equipos de primer nivel sin su estrella, es difícil prever que los Blue Devils lleguen hasta el final si Flagg se ve obstaculizado o marginado en el torneo.

Los First Four: dónde y cuándo verlos

March Madness comienza oficialmente el martes en Dayton, Ohio. Los cuatro primeros partidos, llamados apropiadamente los First Four, presentan a los últimos ocho equipos clasificados para el torneo luchando por un puesto en el cuadro de 64 equipos.

El primer partido se jugará el martes a las 6:40 p.m. ET entre (16) St. Francis (Pennsylvania) y (16) Alabama State. A las 9:10 p.m. ET, (11) North Carolina se enfrentará a (11) San Diego State. El miércoles, (16) Mount St. Mary's se enfrentará a (16) American University a las 6:40 p.m. ET, y (11) Texas jugará contra (11) Xavier a las 9:10 p.m. ET. Todos los partidos se retransmitirán por truTV.

Horario de los partidos de octavos de final

Para muchos aficionados al baloncesto, el jueves y el viernes son dos de los mejores días del año. Los partidos comienzan a las 12:15 p.m. ET y es probable que se prolonguen hasta pasada la medianoche. A mediodía, suele haber tres o cuatro partidos simultáneos. Las cadenas que retransmiten la primera ronda son CBS, truTV, TNT y TBS.

El primer partido de la ronda de 64 se disputará entre (8) Louisville y (9) Creighton a las 12:15 p.m. ET en CBS el jueves. A las 2 p.m., (1) Houston se enfrenta a (16) SIUE en TBS. Justo después, (1) Auburn se enfrentará a (16) Alabama State o (16) St. Francis.

El viernes, Cooper Flagg y (1) Duke abrirán su torneo contra (16) American o (16) Mount St. Mary's a las 18:50 ET en la CBS, y (1) Florida, campeón del Torneo de la SEC, iniciará su esperanzador camino a San Antonio contra (16) Norfolk State a las 18:50 ET en TNT. El viernes también se enfrentan el bicampeón defensor (8) Connecticut contra (9) Oklahoma a las 9:25 p.m. ET, también en TNT.

Otro partido destacado de la primera ronda es el de Mississippi State (8º) contra Baylor (9º) (viernes, 12:15 p.m. ET, TNT), que enfrentará a dos de los mejores escoltas del baloncesto universitario: El jugador de segundo año de Mississippi State Josh Hubbard, un anotador eléctrico, y el jugador de primer año de Baylor V.J. Edgecombe, una gran promesa de la NBA.

Los enfrentamientos 4-13 son famosos por las sorpresas. Uno de los que podría romper el cuadro es el (4) Texas A&M contra (13) Yale (jueves, 7:25 p.m., TBS). Yale tiene uno de los ataques más potentes del país, con una media de más de 80 puntos por partido. También hay precedentes, ya que los Bulldogs eliminaron a Auburn el año pasado como cabeza de serie número 13.

Cómo y cuándo rellenar el cuadro

Numerosos sitios web ofrecen la posibilidad de rellenar un cuadro. La página oficial de la NCAA ofrece el Capital One March Madness Bracket Challenge. También está el ESPN Tournament Challenge, donde los participantes pueden ganar 135.000 dólares en premios.

La mayoría de los sitios permiten a los usuarios rellenar sus brackets hasta que comience la Ronda de 64 a las 12:15 p.m. ET del jueves. Los participantes que elaboran brackets no suelen elegir a los ganadores de los cuatro primeros partidos.

Para los empleados de Berkshire Hathaway, el multimillonario y presidente de la compañía Warren Buffett ofrece 1.000 millones de dólares si son capaces de rellenar un bracket completamente perfecto. Sin embargo, las probabilidades de hacerlo al azar son aproximadamente una entre 9 quintillones, y las probabilidades incluso con un conocimiento previo significativo están más cerca de una entre 100.000 millones. Sin embargo, cualquier entusiasta del baloncesto universitario le dirá que en la 'Locura de Marzo' todo gira en torno a los perdedores, las apuestas arriesgadas y los milagros.