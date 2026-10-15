El embajador de EEUU en Panamá, Kevin Cabrera, reafirmó el apoyo de la Administración Trump tras el terremoto en el país centroamericano

Publicado por Carlos Dominguez 15 de octubre, 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, detalló este jueves la respuesta de asistencia desplegada por la Administración Trump tras el terremoto que sacudió el país centroamericano la semana pasada y subrayó la solidez de la alianza bilateral.

En una conferencia de prensa virtual organizada por el Centro de Medios de Miami del Departamento de Estado (DOS), Cabrera afirmó que Washington mantiene su compromiso de acompañar a Panamá en las labores de recuperación y asistencia a las comunidades afectadas. El diplomático también destacó la importancia de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, comercio y desarrollo.

Cinco millones de dólares y apoyo militar inmediato

Cabrera informó que Estados Unidos destinó cinco millones de dólares en asistencia humanitaria inicial y desplegó equipos especializados de respuesta ante desastres. El Comando Sur (Southcom) prestó un helicóptero Chinook para transportar personal y suministros a las zonas afectadas, y el propio embajador viajó a bordo hacia la provincia de Veraguas para evaluar la situación en el terreno.

Además, se movilizaron veinte especialistas en búsqueda y rescate urbano de los condados de Fairfax y Los Ángeles, quienes trabajaron junto a las autoridades panameñas en la evaluación de daños estructurales en hospitales, iglesias e instalaciones críticas en Coclé, Veraguas, Los Santos, Ciudad de Panamá y Herrera. También se utilizaron helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval, operados en el marco de la cooperación de seguridad bilateral, para trasladar alimentos y material de emergencia.

Una cooperación que salva vidas

El embajador destacó que la colaboración en materia de seguridad entre ambos países va más allá del combate al narcotráfico. "Los mismos equipos, la misma capacitación y la misma cooperación que protege a nuestros países también salvan vidas durante desastres naturales", señaló. En este sentido, mencionó la reciente donación de diecisiete camiones de carga pesada, valorados en aproximadamente 2,1 millones de dólares, al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

Cabrera también reconoció el apoyo del sector privado estadounidense, incluido el uso de tecnología Starlink de SpaceX para restablecer comunicaciones en las zonas afectadas, así como la entrega de carpas, catres, iluminación y agua para las familias damnificadas.

Desmiente información del 'New York Times'

Durante la conferencia, Cabrera calificó de "categóricamente falsa" la información publicada por el New York Times según la cual seiscientas tropas estadounidenses estarían en camino a Panamá. El embajador aclaró que el personal militar estadounidense se encuentra en el país en el marco de entrenamientos y cooperaciones previamente acordadas, y que actúa a invitación de las autoridades panameñas.

El diplomático criticó que el diario publicara la información sin verificarla previamente con la embajada. Reiteró que la presencia estadounidense responde a una relación de décadas en seguridad, comercio y protección del Canal de Panamá.

Coordinación con el Gobierno panameño

Cabrera explicó que mantuvo contacto directo con el presidente José Raúl Mulino y su equipo desde las primeras horas posteriores al terremoto. Las acciones se han desarrollado bajo el liderazgo del SINAPROC, la agencia panameña equivalente a FEMA, y se han sumado helicópteros Black Hawk adicionales del Comando Sur a petición de las autoridades locales.

Respecto a una posible participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la fase de reconstrucción, el embajador indicó que se trata de una conversación en curso entre ambos gobiernos. "Después de un terremoto, una de las cosas esenciales es hacer esa evaluación de los edificios", explicó.

El Canal de Panamá operó sin interrupciones

El diplomático resaltó que la Autoridad del Canal de Panamá evaluó en 21 minutos todas sus instalaciones y confirmó que no hubo interrupciones en las operaciones. "Nunca paró de operar", destacó Cabrera, quien elogió la labor de la administradora y su equipo.