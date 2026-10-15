Harry y Meghan reaparecen juntos en Reino Unido en medio de las tensiones con Buckingham

El príncipe Harry, duque de Sussex, y Meghan, saludan a los asistentes a su salida del Community Recording Studio AFP

Publicado por Diane Hernández 15 de octubre, 2026

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, realizaron este jueves su primera aparición pública conjunta desde su regreso al Reino Unido, durante una visita a varias organizaciones benéficas en la ciudad inglesa de Nottingham.

Según informó la agencia AFP, el hijo menor del rey Carlos III, de 42 años, y Meghan, de 45, fueron recibidos entre aplausos por simpatizantes, con quienes conversaron, se fotografiaron y compartieron muestras de afecto.

La pareja visitó tres organizaciones dedicadas a apoyar a jóvenes y comunidades vulnerables mediante programas de música, cine, deporte y asistencia alimentaria. Nottingham tiene un significado especial para los duques de Sussex, pues allí realizaron su primera aparición pública conjunta tras anunciar su compromiso en 2017.

Una visita que reaviva las tensiones con la monarquía

La reaparición se produce en medio de diferencias con el Palacio de Buckingham sobre el papel público de Harry y Meghan, quienes renunciaron a sus funciones oficiales dentro de la familia real en 2020.

En septiembre, el Palacio aclaró mediante una carta que ambos mantienen una condición equivalente a la de ciudadanos privados y que no deben utilizar el tratamiento de alteza real en sus actividades.

La comunicación también recordó que sus iniciativas comerciales y benéficas son independientes de la Corona y no constituyen compromisos oficiales de la monarquía.

Harry y Meghan regresaron a vivir al Reino Unido en agosto, después de seis años establecidos en California, junto a sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco.

Aunque el príncipe ha logrado cierto acercamiento con su padre, Carlos III, continúa distanciado de su hermano mayor, el príncipe William, heredero al trono británico.

La visita a Nottingham marca así una nueva etapa en la presencia pública de los duques de Sussex en Inglaterra, aunque sin recuperar sus antiguos deberes dentro de la familia real.