Colombia se convierte en el décimo país con embajada en Jerusalén

Colombia inauguró este miércoles por la mañana su embajada en Jerusalén, la décima misión diplomática extranjera en la capital israelí.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar,, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Omar Bula Escobar, el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, y la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, declaró tras firmar el libro de visitas de la embajada que se trataba de un "día histórico para las relaciones entre Colombia e Israel, que también es un día importante para Jerusalén, nuestra capital".

En una publicación en X poco después de la ceremonia, Sa'ar dijo que el presidente colombiano Abelardo de la Espriella se había comprometido durante una reunión en Buenos Aires, antes de su elección, a trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén inmediatamente después de asumir la presidencia.

"Lo prometió y lo cumplió", escribió Sa'ar, añadiendo que el número de embajadas en Jerusalén se había duplicado desde que él asumió el cargo hace menos de dos años. "Habrá más, si Dios quiere, ¡y pronto!

Aisen celebró la inauguración en una publicación en X.

"¡Que sea un paso más para fortalecer los lazos de amistad entre nuestras naciones!", escribió.

Escobar llegó al Estado judío el martes, antes de la toma de posesión.

Ese mismo día, Jerusalén y Bogotá restablecieron su acuerdo de libre comercio, en lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí describió como "un nuevo paso significativo para fortalecer los lazos diplomáticos y económicos".

"Agradezco a mi amigo, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, su determinación por llevar las relaciones entre Israel y Colombia a su mejor momento", afirmó Sa'ar. "Estoy convencido de que juntos lo conseguiremos".

La inauguración de la embajada marca un giro diplomático bajo el mandato de Espriella, quien asumió el cargo en agosto y restableció las relaciones con Israel después de que su predecesor, Gustavo Petro, las rompiera a raíz de la guerra de Gaza. Colombia se convirtió también en el segundo país, tras Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Las medidas del martes revierten formalmente la decisión de Petro de rescindir el acuerdo de libre comercio con Israel. La finalización del intercambio de notas diplomáticas se produce tras los acuerdos alcanzados entre Sa'ar y Escobar durante su reunión en Washington el 15 de julio.

Colombia había sido considerada durante mucho tiempo uno de los socios más cercanos de Israel en América Latina, manteniendo una amplia cooperación en materia de comercio, agricultura y seguridad antes de que las relaciones se deterioraran bajo el mandato de Petro.

"En solo dos meses, hemos revertido la mayor parte de las consecuencias negativas de la era Petro y hemos abierto nuevas puertas en las relaciones entre Israel y Colombia", afirmó Sa'ar.

Otros nueve países cuentan actualmente con embajadas en la capital de Israel: Estados Unidos, Fiyi, Guatemala, Honduras, Kosovo, Naoero (Nauru), Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Somalilandia.

Todas las demás naciones que mantienen relaciones diplomáticas con Israel tienen sus embajadas en Tel Aviv o en sus alrededores.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén durante su primer mandato allanó el camino para que otros países siguieran su ejemplo.

Se espera que la República Democrática del Congo será, según se prevé, el próximo país en trasladar su embajada a Jerusalén.

El presidente argentino ident Javier Milei y el senador Flávio Bolsonaro, el favorito en la carrera presidencial brasileña, se han comprometido a trasladar las embajadas de sus países a la capital de Israel.

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